村上春樹聖誕聽什麼？偏愛惡搞Bob Dylan搞笑版White Christmas

【村上春樹/聖誕歌/Jazz】喜歡村上春樹的讀者都知道,這位作家是個大爵士樂迷,每凡閱讀其作品都能整理出不同曲單。那麼,他聖誕節會聽什麼歌?



自2018年起,村上春樹便在TOKYO FM開播《村上RADIO》,從他逾萬張唱片收藏選取音樂與聽眾分享,也談這些歌曲在他生活中所扮演角色。除了爵士樂,他亦涉獵各類古典、搖滾、鄉村、以及流行音樂。《村上RADIO》在每月最後一個星期日播出,今年恰巧碰上聖誕節正日夜晚。那麼在今年新曲單出爐前,大家不妨先回顧他過往聖誕曲單,放著音樂過聖誕。

村上RADIO宣傳圖(Twitter)

這次我們為大家整理的曲單來自節目第三期,村上在節目中表示,他很了解在從早到晚都聽到相同聖誕曲後之厭煩心情,所以在這個曲單,他盡量避開了大家熟悉那些聖誕曲目。

Winter Wonderland

小野リサ

Boas festas

Suite¡ Supuesto! 2000



村上選的第一首歌來小野麗莎2000年聖誕專輯。小野麗莎是日籍巴西女爵士樂歌手,出生於巴西聖保羅,也是Bossa Nova代表人物,這張專輯便是Bossa Nova風格之聖誕歌。《Winter Wonderland》以葡語演唱,村上形容歌曲有種輕輕搖擺感覺,他經常會聽。雖然Bossa Nova和聖誕兩者組合不常見,在音樂上卻很融合,故選擇這首歌。

Please Come Home for Christmas

Charles Brown

Rock 'N' Roll Chrtistmas

Metro Tins 2013



第二首歌是Charles Brown 錄製於1960年的聖誕歌。Charles Brown是上世紀美國爵士音樂歌手及鋼琴家,對40至50年代西海岸藍調產生強烈影響。這首歌為Charles Brow自己作曲作品,滄桑動人,後來The Eagles和Bon Jovi也曾經翻唱這首歌。

《Please Come Home for Christmas》,也就是請回家過聖誕節。聖誕節這種節日基本上都是全家人一起慶祝,特別是平時分佈於各地的家人,又久違地重聚在一起,歌曲裡有種親密氣氛,與歌名很相襯。 村上春樹

Bing Crosby

White Christmas



不知你會不會好奇村上春樹擁有的第一張唱片?原來就是Bing Crosby的迷你LP,是他12歲時,父母第一次買立體音響所附贈品。其中收錄了四首聖誕歌,《White Christmas》便是其中一首。由於是自己第一張唱片,他透露自己聽了很多遍。

White Christmas (3 O'Clock Weather Report)

Bobby The Poet

Cameo Parkway 1957 - 1967

ABKCO 2005



接下來他選了一首搞笑風格《White Christmas》,歌曲由來十分有趣。當時甘迺迪總統弟弟Robert Kennedy決定競選參議員,希望在競選活動中播放年輕人喜歡的音樂,當時流行民謠,所以找來Bobby The Poet來錄音室演唱競選歌。Bobby The Poet實際上由三位喜劇演員加上一位主持人,名稱就在模仿Bob Dylan,而且完全不理Robert Kennedy要求,在錄音室擅自唱上聖誕歌。歌曲背景音樂播放「三點鐘的天氣預報」,惡搞Simon & Garfunkel 那首著名《7 O'Clock News/ Silent Night》,村上透露,自己尤其喜歡這個類型的歌曲。

Simon & Garfunkel版本是在背景音樂裡播放反越戰運動相關新聞,造就了一首抗議歌曲。這個天氣預告卻相當胡來,毫無思想,也算是十分清爽了!總之,非常搞笑。 村上春樹

Little Saint Nick

Brian Wilson

What I Really Want For Christmas

Arista, Sony BMG Music Entertainment 2005



The Beach Boys可以算是美國60年代最重要搖滾樂團,被視為The Beatles重要競爭對手。成員之一Brain Wilson是樂隊主要創作者,不斷實驗各種音樂效果,後來創作出被譽為最偉大專輯的《Pet Sounds》。

這首是Brian Wilson翻唱自己作為Beach Boy成員時錄製的名曲《Little Saint Nick》,「Saint Nick」意思是聖尼古拉斯,亦即是聖誕老人。原版《Little Saint Nick》作曲者便是Brian Wilson,這次亦沿用先前編曲。雖然聽起來輕鬆明快,但仔細聽後會發現歌曲結構嚴謹,編曲亦別具特色。村上表示雖然後期Brian Wilson很厲害,但早期這種輕快感讓人難以忘懷。

他(Brian Wilson)聲音在經歷了人生驚濤駭浪後,變得相當滄桑,和原曲對比著聽的話,會令人感慨萬千啊!不過這依然是首歡快的歌,一到聖誕節就想聽。 村上春樹

What A Wonderful World

Johnny Mathis

Let It Be Me - Mathis In Nashville

Columbia 2010



我們最後介紹曲目是Johnny Mathis版本的《What A Wonderful World》。John Mathis是美國流行樂傳奇人物之一,多次創下銷售奇蹟,其1958年發行唱片《Johnny‘s Greatest Hits》更讓他成為第一位連續九年半登上Billboard專輯榜之歌手,紀錄後來在83年才被Pink Floyd打破。

這是John Mathis 2010年到納許維爾錄製之專輯中其中一首。這張專輯一共收錄了兩個版本《What a Wonderful World》,現在聽到這版叫聖誕版,開頭和結尾稍微編入了一點聖誕歌,村上認為即便沒有編曲改動,歌曲本身也很有聖誕歌氣氛。

什麼時候美好世界真的能到來就好了。當今世界,儘管有各種問題,但大家還是盡量往前看吧! 村上春樹

村上所擬聖誕曲單實際一共有12首歌,囿於篇幅,我們只能重點介紹其中6首。在這裏我們附上網民整理之《村上RADIO》歷來選曲,有興趣的讀者可以一邊欣賞村上心頭好,一邊迎接聖誕。