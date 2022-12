聖誕節｜平安夜失身夜的迷思不再？原因竟是豐富的聖誕節活動?

「平安夜,失身夜」相信不同年代的香港人都總會聽過,認為聖誕節前夕情侶間在浪漫溫馨的氣氛推動下較容易發生關係的迷思。於是,平安夜便逐漸演變成情人們親密行為的熱門選擇,平安夜也成為了「不平安」的象徵。不過,最近就有研究發現這個說法可能不再合時宜,聖誕節前夕至聖誕期間,人們的性活動出乎意料的平靜,顛覆了我們對平安夜的既有印象。研究人員認為轉變的成因可能與現代人的生活壓力有關。



聖誕佳節,醉人的聖誕佈置,四周耳濡目染的浪漫氛圍,的確讓不少人陶醉其中。許多人會選擇在這個溫馨時節和心儀的對象告白,情侶間藉佳節會與另一半於燭光下共享親密時光,年輕人亦會在聖誕節假期舉行狂歡派對。良好的節日氣氛總是讓人感到放鬆,也增加了人們親密接觸的意慾。聖誕節前夕至聖誕期間,人們有較大機會發生關係或是一夜情於眾人而言是相當合理的結果。從前就有過不少的調查指出,逾半數受訪者覺得聖誕節讓他們倍感放鬆,能夠接受更高程度的親密接觸,更有不少人認為在聖誕節期間發生親密關係是一件浪漫的事情,也期待這件事在當天發生。

聖誕節的浪漫氣氛容易讓人有對性的意慾。(圖源:gettyimages)

這個全球人對平安夜約定俗成的印象,引起了一些學者的興趣,他們利用應用程序追蹤聖誕節期間人們進行親密行為的情況,嘗試驗證這個迷思的可靠性。學者分別在歐洲、美洲收集樣本,研究結果最終跌破了不少人的眼鏡,他們發現人們在聖誕節前的三天,即12 月22日到聖誕節期間對性的興趣並未有增加,反而更有顯著下降的趨勢。相反,在聖誕節後三天至新年,人們的性活動又逐漸恢復原有水平,甚至有增無減。

為何平安夜以及聖誕節假期並不如我們所預計,是整夜未眠的忙碌晚上?研究認為這可能是聖誕期間人們忙碌的活動所致。聖誕節是一年最重要的節日之一,假期充斥著各式各樣的慶祝活動,聖誕節所帶來的工作和期望為現代人增添了不少壓力。聖誕節的習俗,例如與家人共進晚餐、舉辦聖誕派對,和朋友間交換聖誕禮物等,都需要花費很多的心神應付。為了歡迎來訪的家庭成員和客人,你可能需要預先清潔打掃家中每個地方,又要為平凡的家居佈置充滿節日氣氛的燈飾、用具和聖誕樹。另外,你還需要為聖誕大餐準備所需的食材,並花上數小時烹調,務求讓眾人能夠盡興而歸。單是組織和準備聖誕節的活動,早已耗盡了人們的性慾。撇開有宗教信仰的人在聖誕時節需要忙於參與崇拜、彌撒或是報佳音的活動,來自購物、構思,以及準備聖誕節的壓力都讓聖誕節前夕不是進行性行為的好時機。

聖誕節忙碌的活動讓進行性行為的意慾大減。(圖源:gettyimages)

另外一項關於性行為的調查亦表示,有大約40%的人會因為太過疲倦而減低對性的慾望,過於飽肚和伴侶拒絕做家務亦是人們拒絕進行性行為的常見原因。可見聖誕節期間豐富的節目並不利於發生性行為。聖誕節後,聖誕節繁瑣的活動帶來的壓力得以消除,令人們終於能與另一半享受平靜而輕鬆的假期,使性活動在聖誕節過後至新年期間達到頂峰。根據各國的人口數據,9月仍然是最多人出生的月份,引證了12月仍然是情侶間親密接觸的熱門時期,但平安夜是失身夜的說法,就不太準確了。

