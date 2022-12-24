從First Love認識濱田岳　旺太郎車站打氣場面可謂經典｜湯禎兆

常看日劇或日影的觀眾，對濱田岳當然不會陌生。不過對非日系觀眾而言，我認為借《First Love》去認識濱田岳，絕對是一上佳選擇。雖然我是滿島光的鐵粉，但對於這類難度系數甚低的愛情劇來說，她的發揮機會接近零。而全劇的演員亮點，絕對在濱田岳飾演的占部旺太郎身上。

文：湯禎兆｜原題：從《First Love》認識濱田岳



《First Love》劇照

事實上，《First Love》每逢旺太郎出場，基本上都是與滿島光飾演的野口同場。由最初一起洗車的倒影，到終場為野口打氣，清晰可見編劇對兩人關係刻劃細緻程度，較野口並木之間來得更為動人。

《First Love》劇照

去到劇集後半，我們才知道旺太郎原來是野口成為的士司機的指導老師。但這種師徒關係，其實在兩人之間一直易轉，打保齡球一場本來旺太師是老師，計劃教野口打保齡，但手傷再加上大雨，立即角色更替，野口提出的逆向思維及語言遊戲，恰好重置主客位置。

到後來晚膳一場，旺太郎吃蝦根本就是圓環駕車一場的回應——當時野口駛不出圓環，現在卻成功鼓勵旺太郎，令他突破個人樊籬啖蝦。此所以不少人傳誦的《First Love》經典（資深劇迷推許的一直是這場，而非野口和並木的任何浪漫場面），正是旺太郎由公園告白延伸至車站打氣的場面。當中的前後對應關係，是野口一次又一次有意無意之間，協助旺太郎不斷跳出自己的安舒區，而最後的打氣，正是師徒關係逆轉後的回應——也是一種回報。

對我來說，濱田岳才是《First Love》最大的亮點！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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