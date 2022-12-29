展覽｜以靜說動繪畫絕世武功動感招式　致敬昔日港產功夫武打電影

「我讀得書少，你唔好呃我」、「有功夫，無懦夫」這些對白是否有點似曾相識？武打功夫電影曾是香港電影的靈魂，從武俠小說改篇的粵語長片；黃飛鴻、李小龍等系列；再到近代成龍和周星馳的動作喜劇，每部都是膾炙人口的武打功夫經典。港產功夫電影埋身肉博、拳拳到肉的真功夫更讓國際為之驚嘆，不但引來眾多荷里活電影人士偷師仿傚，甚至革新了近代動作電影的拍攝模式。



現在，不少外國人對香港的印象仍然是李小龍和成龍的武打功夫（Chinese KungFu），可見功夫電影對香港流行文化的深遠影響。藝術家顧沛然（Rex KOO）秉持自小對功夫電影的熱愛，以港產功夫電影為主題，於香港藝術中心舉辦作品展——《人人有功練》，透過筆墨的描繪將武打功夫的動感重現於觀眾，期望保存昔日珍貴的本土文化。



香港的功夫電影中，出現過不少令人印象深刻的蓋世奇功，例如《功夫》中包租婆的「獅吼功」、《少林足球》五師弟的「大力金剛腿」，還有《一代宗師》葉問的「詠春」等等。藝術家參考了這些經典電影中的絕世武功，以畫作的形式把這些行雲流水的招式記錄下來。同時，藝術家又腦補了各派高手的武林軼事和招式典故，務求展現他眼中多姿多彩、架構龐大的武打世界。《人人有功練》作品展除了描繪經典電影場面及功夫演員埋身肉搏、對招比武的畫作，觀眾更可以從原稿及印畫的靜止畫面中看出畫作裡頭的動感世界。漸進流動的人物姿勢，猶如電影的分鏡，慢慢串連成完整的武術動作，將武打的動感及爆發力活靈活現的傳達到觀眾眼前。

時代急速輪轉，港產武打片在千禧年代後日漸式微，動作電影的領導地位亦被西方趕上。加上練習武功過程艱辛，拍攝逼真、刺激的功夫電影又具有一定的危險性，種種因素都導致港產功夫電影後繼無人，逐漸失傳。藝術家這次的創作目的，既是喚起大眾對功夫電影的集體回憶，也是盡可能的為港產功夫電影留下一盞燈、一份傳承。藉著繪畫把扎箇中的精髓及精神刻記於紙本上，憑書銘記功夫武打電影對香港的影響，勿忘勿失，寄語「人人有功練」，也提醒觀眾「有燈就有人，念念不忘，必有迴響」。

【展覽地點】



【展覽詳情】

名稱：人人有功練作品展

地點：香港藝術中心地下至四樓賽馬會展廊（香港灣仔港灣道2號）

日期：即日至1月29日

其他活動詳情請參考香港藝術中心網頁

