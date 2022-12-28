疫情、戰爭之間　回顧藝術界大事件：NFT、天價作品｜走吧！2022

2022年即將成為歷史，這一年世界經歷了疫情、戰爭，亦有很多新鮮的事物出現在我們的眼前，人們適應著轉變，繼續努力令生活變得更多姿多彩。今回我們來重溫一下，2022年在藝文界發生過的二三事，回顧過去，展望將來。



圖片來源：OpenSea

印尼大學生自拍NFT

2022年持續了去年的NFT熱潮，最震撼的其中一單新聞，莫過於一位印尼的大學生將4年來每天的自拍照放上NFT平台OpenSea，後來竟然吸引大家的眼球，還賺取了超過100萬美元。Ghozali Ghozalo這位印尼大學生其貌不揚，卻每天不倦於2017年18歲開始每天自拍直至22歲，在去年將933張自拍照在OpenSea上架，名為「Ghozali Everyday」系列，最初的定價0.001ETH卻很快地在兩天之內升價逾300倍至0.4ETH（約1,350美元），還曾經一度升上0.9ETH之高位，於1月時的總交易量已高達311ETH（超過100萬美元），雖然是受到網路上的吹捧和宣傳，但事實上這輯坐在電腦前攝下簡單不過的自拍有點令人不明所以，甚至是Ghozali Ghozalo本人亦大惑不解，但如此爆紅又一次印證NFT的可能性。

西班牙「La Muralla Roja」（圖片來源：ricardobofill.com）

《魷魚遊戲》樓梯迷宮現實版建築師逝世

在疫情橫行的年代，我們還有不少精彩的娛樂節目可以作樂。去年人氣韓劇《魷魚遊戲》熱度十足，劇集帶來的話題是其中一個場景樓梯迷宮有參考到現實中的作品，正是早於70年代已經存在、位於西班牙的「La Muralla Roja」，而創作出這個吸引眼球建築的建築師Ricardo Bofill，卻可惜地於2022年1月14日釋出去世的消息，享年82歲。

Ricardo Bofill在1963年創立的工作室Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA) 是國際知名的建築工作室之一，他們擅長解決社會層面的城市規劃問題，「La Muralla Roja」就是其中一例。這座標誌性的城池於1973年落成，最吸引人的相信會是有著強烈的對比的用色，主色調為粉紅色，藍色調則與天空和諧地融合起來。而且設計上融入了很多樓梯，希望作為連接的橋樑藉此拉近大家。

圖片來源：Getty Images

奧斯卡掌摑事件

今年3月舉行的第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮發生了一段令人難忘的插曲。Will Smith因為Chris Rock對其妻子的脫髮問題開玩笑而盛怒做到不恰當的行為，掌摑了對方一巴。Will Smith在當天憑著電影《王者理查》獲得其演出人生的首個奧斯卡影帝獎項，他其後在Instagram帖文向Chris Rock致歉，並指出任何形式的暴力都是不應該的，他也覺得自己在奧斯卡頒獎典禮上做出此行為是不可原諒的。

圖片來源：Getty Images

據聞引導Will Smith道歉的竟是另一位影帝Denzel Hayes Washington Jr.（丹素華盛頓），在Will Smith得到影帝寶座上台領獎時，他透露丹素與他說過一席話：「在人生最高的神聖時刻，要小心那是魔鬼來找你的時候。」至於Chris Rock在被掌摑的當下亦沒有因為發生在自己身上的突發事件而打亂陣腳，反之以專業姿態繼續主持下去也令人欽佩，甚至其後舉辦的巡迴棟篤笑門票也因此大賣。

韓國世宗文化館。（Wikimedia Commons)

俄烏戰爭｜俄國藝術品遭制裁

自俄羅斯於2月向烏克蘭發動戰爭以來，俄羅斯一直受到美國和歐盟廣泛制裁，在今年初藝術品也成為了俄羅斯遭制裁的範圍，芬蘭政府因應對俄制裁，海關於3月時扣押了三批運往俄羅斯的藝術品，當中包括繪畫、雕塑和古董，查獲的藝術品價值總計4,600萬美元（約3.6億港元）。這些藝術品是從意大利和日本的博物館借出的，當時正返回俄羅斯。另一方面，韓國首爾一家博物館世宗文化會館本來在俄烏戰爭發生期間舉行一場巡迴展覽「Kandinsky, Malevich & Russian Avant-Garde」，及後拒絕歸還從俄羅斯葉卡捷琳堡美術館借來的一組63件的作品。

《無題》（圖片來源：富藝斯）

Jean-Michel Basquiat《無題》天價成交

對於Jean-Michel Basquiat這位藝術大師相信大家已非常熟悉，其極為短暫的一生卻留下不少震撼人心的藝術遺產。他最矚目的一幅作品《無題》由世界著名收藏家暨企業家前澤友作收藏，於2022年5月18日在富藝斯展開拍賣，估價高達7千萬美元，最後以8,500萬美元之天價成交，並創下了這位藝術家的拍賣第三高價。

前澤友作與T.O.P於Jean-Michel Basquiat的作品《無題》前合照（圖片來源：前澤友作Instagram）

前澤友作也是一位風雲人物，作為一位成功的企業家，於2017年被《福布斯》評估其身價達36億美元，排在日本最富有人物第14位。不過最膾炙人口的卻是於2018年由SpaceX宣布成為全球首位私人月球旅行的乘客，並於去年底成功登上國際空間站。由於前澤友作非常熱愛藝術，所以他也提出「親愛的月球」計劃表示將會邀請藝術家一起環遊月球，並於最近公布了名單。

圖片擷取自：Twitter

名畫受襲

2022年藝術界有一系列名畫受襲的案件頻生，出自不同的環保人士團體之手。最早期的一單發生於5月底，巴黎羅浮宮的名畫《蒙娜麗莎》受到一名坐著輪椅、戴著假髮、喬裝成行動不便老婦的男子的襲擊，以忌廉蛋糕擲向《蒙娜麗莎》。

蛋糕雖成功飛越的圍欄，卻無法穿透覆蓋《蒙娜麗莎》的防彈玻璃，玻璃表面沾滿蛋糕的忌廉和殘渣，並沒有遭受任何傷害。最後男子被帶走時大喊：「想想地球吧，藝術家們想想地球，所有的藝術家都要為地球考慮，這就是我這樣做的原因！」

電視劇《創造安娜》劇照

《創造安娜》主角出獄後舉辦展覽再捲入風波

今年有一齣引起熱話的Netflix劇集《創造安娜》，主角的原型是傳奇騙徒Anna Sorokin，過去因巨額行騙被判入獄，出獄之後她竟化身為「藝術家」，先後辦了一場群展和個展。不過，一位洛杉磯藝術家Julia Morrison卻指出於今年三月因幫助舉辦「Free Anna Delvey」群展，而被Anna拖欠8,000美元（約6.2萬港元），當中包括用於支付裝裱、印刷、掃描、運輸、製作 T 恤等費用。

審訊期間的Anna Sorokin。(資料圖片)

原來Anna出獄後因簽證逾期一直遭關押，她把獄中創作作品參展授權給予一直與她書信聯繫，同樣曾因行騙入獄的藝術家Alfredo Martinez。今年三月Morrison與Alfredo Martinez在紐約市下東區的一家畫廊策劃了「Free Anna Delvey」群展，根據雙方協議，Morrison和Alfredo Martinez協助Anna售出她一幅價值1萬美元的作品，並各自從收益中提成25%作佣金，餘下的50%收益將歸Anna。然而Morrison表示雖然已收到她的佣金，但至今仍未收到她為Anna在開展前支付的費用，並且已遭對方封鎖短信，另一邊廂的Anna透過發言人回覆指從沒承諾這筆開支。

網上圖片

中文維基百科古俄羅斯史被大規模篡改

今年6月16日，內地一論壇有用戶發文指中文維基百科裡面的古俄羅斯史相關條目被大規模篡改，一些條目甚至是憑空捏造。揭發出一位名為「折毛」的維基用戶一人花了數年編了幾乎整個中文的古俄史維基百科，前後修改4,800次，偽造了206個條目，當中包括折毛自己畫地圖、人口變化圖，編造後世的名人採訪、虛構了電視劇中出現的人物角色和紀錄片，還胡亂引用非俄語外文論文，在維基偽造了龐大的古俄羅斯歷史內容。為了自圓其說，折毛還再編更多詞條來圓謊，不少學者和學生因引用她的資料而中伏。

「折毛」偽稱自己畢業於莫斯科國立大學，學位是歷史系副博士，丈夫是俄國人。事件被揭發後，才登文道歉表示自己其實並不懂俄語和英語，丈夫也非俄國人，甚至詳細交代了犯錯過程。最後中文維基百科已將折毛永久封號，並已刪除大部份由她創建的條目，小量條目經其它維基用戶修改後得以保留。