展覽｜奇幻手法畫出都市眾生相　香港現代藝術先驅陳福善生涯回顧

陳福善這個名字對大眾來說或許不算熟悉，但在藝壇，他被公認為香港現代藝術先驅。他以富有想像力的風景、人物和動物畫作而聞名，畫風細膩又趣味盎然，不拘於傳統藝術流派。這次「歡樂今宵：陳福善的藝術旗艦展覽」涵蓋其創作生涯中五十年代至八十年代作品，向香港大眾介紹本地藝術史重要人物。



《無題》 1972 紙本水墨設色 75 x 151.5 cm 陳福善信託收藏 （圖片由香港藝術中心提供）

（圖片由香港藝術中心提供）

陳福善又被稱為福伯，1905年出生於巴拿馬，童年時隨家人移民到香港，在皇仁書院畢業後曾到律師行工作，也是在律師行的山頓夫人（Lady Shenton）推薦下得以加入「香港美術會」，1934年獲得該會年展冠軍獎，自此投入藝術創作。也就是說，陳福善實際上未曾受過學院派藝術訓練，只曾參與過英國函授藝術課程，藝術成就幾乎全靠自學。陳福善初期專研西畫，特別是水彩畫，技巧高超曾被同儕冠以「水彩王」美譽。後來他探索不同作品形式，抽象肖像、平面拼貼、水墨等均有涉獵，推出不少實驗性作品，故被稱為香港現代藝術先鋒。

1948年，陳福善為嶺南畫壇熊氏三姊妹繪畫肖像畫。 （資料圖片）

放眼陳福善畫作，首先可能便會留意到畫作的繽紛色彩，既有西方現代主義元素，又能找到中國水墨畫痕跡，難以界定其藝術流派。陳福善不時以電視節目以及流行音樂作為靈感入畫，這次展覽取名「歡樂今宵」，一來致敬香港經典電視節目，二來借鑒莎士比亞名言「All the world’s a stage」回應陳福善作品中敘事色彩。

陳福善除了是藝術家，亦是香港第一批藝評人。自1930年代起，陳福善長期在報章撰寫藝術評論，也向大眾介紹各種美學概念。他在1933年發表了自己第一篇中文藝評〈對於美術之我見〉，其中說到：

夫美術之表現，當富濃厚之情感，及深刻之寄意，乃能予人以刺激及興奮，或其表作者之同情。故其足令人羨慕與景仰，歷時愈久而愈深也。是則不應單獨仿效天然，而重性之表現及思想之創最明矣。 陳福善

與他的見解相符，注重牽動觀眾情感，敏銳描繪日常都市戲劇性自然是陳福善作品特點。陳福善初期風格寫實，題材大都以香港自然環境為主；而在戰後五十年代開始，其作品則漸趨抽象，以奇幻手法畫出香港眾生相。本次展覽分為四個章節：「藝術家與藝評人」、「歌舞昇平：香港現代眾生相」、「福善藝遊幻景」、「妙眼看世界」，作品大致以陳福善生涯不同階段劃分，觀眾能藉展覽細味他由1950年代至80年代藝術軌跡。

紀念畫展以外，這次主辦單位亦另設五年常設展「陳福善畫室」，重現陳福善居住環境及作畫時空間佈置，展示他家居畫室中個人物品。其中包括各種家品擺設、親筆畫作及藏書等，觀眾可以從玻璃窗外，一覽陳氏昔日創作空間原貌，並透過了解部分私人陳設品背後意義，進一步探索陳氏的不同面向。

【展覽地點】



【展覽詳情】

名稱：歡樂今宵：陳福善的藝術 旗艦展覽

地點：香港藝術中心包氏畫廊（香港灣仔港灣道2號）

日期：即日至1月18日

