西西紀念特輯｜一生愛「玩」　曾道：遊戲本來是人的本質｜開卷樂

2022年，香港文壇痛失多位巨匠，其中包括在12月18日因心臟衰竭而辭世的西西。西西有不少膾炙人口的作品，包括1982年的短篇小說《像我這樣的一個女子》，寫從事殯儀化妝的女子，在遇上心儀的男子時，既欣喜又恐懼對方得知自己職業而離去的矛盾，引起讀者思考何謂愛情，作品在發表後備受矚目。西西的文學成就備受肯定，曾於2019年先後獲頒美國紐曼華語文學獎及瑞典蟬文學獎，是首名獲該兩項殊榮的香港作家。

文：香港電台開卷樂｜原題：西西紀念特輯（上）：遊戲本來是人的本質



西西《我城》（導演：陳果）

西西原名張彥，1937年於上海出生，經歷抗日戰爭、國共內戰，12歲隨父母由內地移居香港。西西自述自己的筆名就如穿裙子的女孩雙腳站在地上的四方格內，如果將兩個「西」字放在一起，就如女孩在玩跳飛機一樣。她自嘲寫稿是「爬格仔」，用手寫是痛苦的，兒童「跳飛機」用腳跳是快樂的。西西貪玩，她曾於受訪時笑言自己「咩都玩一餐」，布公仔、傢俬等各式物品均是她的玩具，在其作品《我的玩具》中介紹了她的愛好、《我的喬治亞》則描述了建構娃娃屋的過程。

西西曾在1989年患癌入院，手術康復後失去了右手功能，於是她以縫製毛熊作為物理治療，《縫熊志》便記錄了西西多年來縫熊的故事，她甚至將中國古代服飾融入其中。

西西的弟弟張堯憶述，姐姐愛好超八米厘菲林電影（Super 8 mm film），由於哥哥當年在麗的電視工作，經常拿些舊影片讓西西自行嘗試拍攝實驗電影。西西曾剪接一套實驗電影《銀河系》，進行歷史題材和虛構情節的試驗。西西稱自己的60年代為「電影時期」，是熱心參與電影文化活動的文藝青年，當時經常遊走「第一映室」看電影，亦不時用其他筆名寫分析性強的電影評論。不過她始終脫離不了貪玩的個性，在寫專欄時會改用孩童語調去講電影和拍攝手法，避免有一種高高在上的感覺。

香港作家何福仁是西西的好友，他在節目中分享西西的寫作風格。（圖片提供：何福仁）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



西西曾在香港電台文教組節目《人文風景》（2009）中說道：「遊戲本來是人的本質，人通過遊戲去學習去創造和認識自己，人類文明從積極的遊戲而誕生。遊戲有幾種，一種是積極遊戲，有些是消極遊戲。消極遊戲純粹玩，比較被動，從中獲得樂趣。積極遊戲是能夠參與，發揮創意，對學生來說應該要他多參與積極遊戲。」西西的《哀悼乳房》正是容許讀者依據自己的心情「跳讀」的作品，就如西西指有時除了作者之外，讀者的身份應該是積極參與而非被動。

西西《我城》書封（資料圖片）

西西有不少書寫香港城市面貌的作品，如70年代於報刊連載的《我城》，描繪了中學畢業生阿果眼中當時的社會面貌，從年青人的雙眼，目睹當時的生活實況和歷史瞬間。西西12歲來港便愛上了這地方，她指每一個作家總有他的「原鄉」，也就是生活文化背景，她自言如《我城》這些創作寫的「只是寫我的生活，寫我生活的地方。」

目前的世界不好。我們讓你們到世界上來，沒有為你們好好建造起一個理想的生活環境，實在很慚愧。但我們沒有辦法，因為我們的能力有限，又或者我們懶惰，除了抱歉，沒有辦法。我們很慚愧，但你們不必灰心難過；你們既然來了，看見了，知道了，而且你們年輕，你們可以依你們的理想來創造美麗的新世界。 《我城》中阿髮班主任

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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