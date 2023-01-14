日本擅長包裝設計？源於對「禮」的重視　以包裝提升感受解決問題

【日本設計】送禮是一個表達心意的直接方法，來到農曆新年，又到了送禮的季節，一份好的禮物，除了心意、實用性、了解送禮對象的需要之外，包裝亦都是一個重要的元素。



風呂敷（圖片來源：Uniqlo）

說到包裝設計，日本產品總不會令人失望，作為一個設計大國，為何日本這般擅長包裝設計？就要從日本的國民情操說起。日本是一個重視禮儀的國家，送禮也是家常便飯，例如情人節過後的白色情人節，是日本糖果商構思出來增加人們送禮意欲的現代節日，當然也是商人們的賺錢技法。日本的送禮文化可以追溯到古代，在紙張尚未普及的年代，人們包裝物件或禮物會用到風呂敷，即是一種用來包裹物品、或會印上花紋的布，在江戶時代被普及起來，因應包裹物而生產出不同大小、厚度、花紋的包袱布，形成一股初期的包裝文化並流傳至今。

圖片來源：tourismtoyota.jp

包袱其實在中、日、韓古時都會用到，日本在設計及花紋上更見講究，源於日本人對於禮的重視，他們自古以來認為將不作包裝的禮物送出去是不禮貌的做法，而且愈好的包裝代表著愈重視的心意。後來包裝文化由風呂敷轉為紙張，但最初由於精美的紙張製作需時又昂貴，所以包裝紙反之更著重設計、質料以及包裝得更精美。

早前深澤直人聯同Kanye West設計的麥當勞新包裝（圖片來源：Kanye West Instagram）

來到現代，裝飾美學和華麗感在日本設計主流中退了下來，日本設計師思考出一種更貼近當地文化精神本質的簡約美學，卻從中得到不少令人驚喜的匠心設計。著名設計師深澤直人相信大家都有所熟悉，操刀過的品牌有最廣為人知的無印良品，以及眾多國際大品牌如Apple、日本精工株式會社、日立、Nike、東芝等，於2003年創立了「±0」這個日用品設計品牌，名字意指上下加減／公差為零，用最少去展現全部的極簡意義。出自深澤直人之手的簡約風格名為「無意識設計」（Without Thought），即是將無意識的行為用視覺或其他感官呈現出來。無印良品的極簡包裝固然出色，不過今回想介紹的卻是他的「Juice Skin」，令人聯想到早幾個月前聯同Kanye West設計的麥當勞新包裝，也是以巨無霸的外觀模樣作為包裝紙。

Juice Skin（圖片來源：naotofukasawa.com）

乍看之下會覺得「Juice Skin」非常有玩味，將水果外觀特徵化為飲品包裝，設計奪目又令人馬上想握上手。除了是吸引眼球之舉，亦有助顧客產生對包裝內在物的聯想，從而未喝下肚已經產生感受。另一方面，原來在日本對於產品包裝有嚴格的要求，以果汁產品為例，如非完全100%為果汁則不可以將水果被切開的照片印上包裝，所以很多時生產商會以插圖、角色設計來做包裝。不論「Juice Skin」內含果汁量為何，這個設計已經能夠更直接地將水果的原汁原味表現出來，甚至令人產生更大的嘗試欲望與好奇。