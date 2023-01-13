藝術家展示暴力快遞後玻璃雕塑破碎痕跡　選用FedEX有特殊原因？

【快遞/ 雕塑】每次寄件時，你會好奇快遞公司如何對待你的包裹嗎？如果不添上層層保護膜，或是另外貼上標籤囑咐內有易碎物品，快遞過程會在物件身上添上什麼痕跡呢？若對此好奇，那就不能錯過美國藝術家Walead Beshty一系列作品，他將方形玻璃雕塑塞進快遞公司紙盒中，不另加防護直接郵寄到不同藝廊和展館中展出，尋找運送過程留下痕跡。



Walead Beshty作品（圖片來源：Walead Beshty官網）

這一系列作品從2005年製作到2014年，總共耗時九年。Walead Beshty用防碎安全玻璃製作出方形雕塑，無縫塞進FedEX標準尺寸紙箱中郵寄，尺寸正好。不同於往常藝術家用盡一切努力防止作品受損傷，Beshty就是為了要「打破」雕塑。他希望通過使用最「基本」的運送方式，讓盒中玻璃破裂，他將這些痕跡稱為包裹「指紋」，表示：「我希望能製作一件藝術品尤其強調其運送過程，讓物件從一個地方到另一個地方之間移動變得具象化。」

Walead Beshty作品（圖片來源：Walead Beshty官網）

每位經手這一系列作品的策展人和畫廊工作人員都必須小心翼翼取出每件作品，連同碎片一起展出，最後將這些玻璃原封不動塞回盒子裡，等待下一次郵寄。所以每當作品到新展館展出，玻璃碎裂程度便會再增一層。每一件作品都根據其寄出日期、運送編號 、以及盒子大小作而取名。

之所以選FedEX紙箱來裝載玻璃也有特殊原因，Walead Beshty表示：「我知道標準FedEx箱子有SSCC編碼 (serial shipping container code)，這一串代碼由FedEX持有，其他運輸公司不得註冊相同尺寸的盒子。換句話說，除了紙箱設計是公司持有物，官方FedEX盒所容納空間也是FedEX專有財產。」受此影響，整個系列都沿用FedEX紙箱作為媒介，藝術家也嘗試盡量不打破用FedEX作為運送作品工具一事。

如讀者有興趣，可以看看這段Beshty在2008年惠特尼雙年展期間解釋該項目的簡短視頻，或是到其官網瞭解更多。