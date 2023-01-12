The First Slam Dunk近乎完美將經典漫畫神作重現銀幕｜何故專欄

撰文：何故
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今日是井上雄彥老師的56歲生日，《The First Slam Dunk》在香港、澳門上映更具意義。

《THE FIRST SLAM DUNK》是我看過最最最最最最最最最最精彩的動畫電影！沒有之一！至少要入場睇三次！

井上雄彥不愧為大神中的大神，近乎完美地將他的經典漫畫神作在大銀幕上重現，並非只是賣情懷，更加不是食老本，反而是成功向難度挑戰，讓觀眾彷彿置身籃球場內，一同觀賞湘北對山王的世紀大戰！

筆者攝

《THE FIRST SLAM DUNK》是一部顛覆性的動畫電影，顛覆了大家對《SLAM DUNK》系列的基本認知，也顛覆了近年日本動漫必須賣萌的所謂定律，更顛覆了大部份製作人的陳舊概念，原來我們可以用全新的角度、全新的技術、甚至全新的講故事手法，去將一套歷史悠久的漫畫進行改編，而且可以改編得如此精彩絕倫，實在令人嘆為觀止！

《The First Slam Dunk》香港版海報

《THE FIRST SLAM DUNK》的主角不是漫畫的櫻木花道，反而是漫畫裡的配角宮城良田，如果要為這個故事定一個副題，可以考慮「繼承兄長的遺志，由沖繩出發，前往美國追尋籃球夢！」而電影的另一重要角色，竟然是山王工業的澤北榮治！井上雄彥善用了這位「日本高中籃球界第一人」在全國大賽結束後到美國打籃球的設定，呼應現實中已有日本球員在美國成為NBA球隊的主力，將這部電影和整個《SLAM DUNK》系列提升至另一境界！

《The First Slam Dunk》香港版海報

《THE FIRST SLAM DUNK》竟然換上了新的聲優，已成為經典的電視動畫主題曲和片尾曲，BAAD演唱的〈好想大聲說喜歡你〉（君が好きだと叫びたい），以及大黑摩季唱作的《我只凝望你》（あなただけ見つめてる），竟然都沒有被採用，再加上畫風有別於一般的日本動畫，起初真的有點令人費解和擔憂，但在入場觀看後，一切疑慮盡消除，而且會為井上雄彥的勇氣和遠見而讚嘆不已！更重要的是，《THE FIRST SLAM DUNK》為我們帶來不一樣的動畫體驗，畫面細緻到連一滴汗水都有戲，匠心獨運的比賽節奏和球員動作，還有最後「無聲勝有聲」的經典一幕，更能牽動觀眾情緒，也令比賽更緊張刺激，但我最喜歡主角們是先以漫畫草稿的模式登場，然後慢慢變成動畫的模樣，讓我們清楚明白這是井上雄彥親自將漫畫改編的心血結晶。

《The First Slam Dunk》劇照

《THE FIRST SLAM DUNK》不只是服務漫畫的讀者，而是面向跨世代、跨地域、甚至跨文化的全球市場！電影以漫畫223話至275話的《全國大賽篇——湘北VS山王工業》為第一主線，宮城良田的成長故事和家人關係作為第二主線，另外穿插三井壽、赤木剛憲、櫻木花道、以及澤北榮治的回憶片段，即使是不熟悉漫畫劇情的觀眾，也會看得熱血沸騰！如果是漫畫的忠實讀者，看見漫畫第275話【and 1】的傳奇情節重現眼前，肯定會感動得熱淚盈眶，佩服得五體投地！更重要是不只男性觀眾看得投入，女性觀眾都會有共鳴。

《The First Slam Dunk》劇照

《THE FIRST SLAM DUNK》延續了集英社《週刊少年Jump》的「友情、努力、勝利」三大要素，但並非賣弄廉價的熱血，更不只是崇尚勝利，因為即使失敗了，也可以獲得寶貴經驗，重點是過程，例如安西教練的名句「現在放棄的話，比賽就結束了。」以及三井壽這個「永不放棄的男人」的名句「現在的我⋯⋯只看得到籃框。」當然還有櫻木花道拒絕被換走時反問安西教練：「你一生中最光榮的時刻是什麼時候，是代表日本嗎？我⋯⋯我只有現在啊！」但相信更多人記得的是櫻木花道的另一名句「左手只是輔助⋯⋯」。這些都是《SLAM DUNK》漫畫的魅力所在，也是被津津樂道的原因，《THE FIRST SLAM DUNK》都得以保留，並且發揚光大。

《The First Slam Dunk》劇照

《THE FIRST SLAM DUNK》絕對是我看過最最最最最最最最最最精彩的動畫電影！沒有之一！至少要入場睇三次！第一次建議睇日文原聲版，在完全不知情下感受那份前所未有震撼！第二次是欣賞之前疏忽了的細節，第三次當然是支持當年電視動畫原班配音人馬的粵語版啦！

補充一句，敬請留到最後一刻！完滿的結局在字幕之後⋯⋯

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

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