展覽｜又一山人最新個展　續以紅白藍承載香港獨特文化回應社會

【展覽】香港文化都很地道、很「貼地」，例如香港的飲食文化、街道上的字體，還有那經典的紅白藍。這些我們周遭最日常不過的事物，卻寂靜地蘊藏著屬於香港人的特色，代表著這個城市的文化。



本地知名藝術家又一山人（黃炳培）最新個人展覽，展出藝術家過往關於不同香港題材的系列作品，也繼續用其標誌性的紅白藍藝術回應香港的社會議題。



尼龍帆布製成的紅白藍塑膠起初由日本生產製作，於工業用來運送原材料和在地盤用作圍牆防止沙石彈出街道。其後，紅白藍塑膠於六十年代傳入台灣，再輾轉來到香港；由於紅白藍塑膠的尼龍帆布質料耐用防水，適合被用作膠袋和其他塑膠產品使用，因此七十年代開始紅白藍便被廣泛應用，成為了香港的價值象徵。過去二十多年，又一山人一直以「紅白藍」推出系列作品，把代表香港精神的標誌性塑料轉化為各種藝術創作，以一種香港獨有的城市特徵訴說香港的生活及社會價值。

人們說一幅圖片勝過千言萬語，那麼一張有三言兩語的照片又能帶給我們什麼樣的感受。藝術家最新作品《香港看字 / 紅白藍 // 字言。字語》，運用絲網印刷把日常從街道中觀察得來的獨特文字印在紅白藍的畫布上。字裡行間是不同人訴說著各自的故事心聲，這種充滿香港特色的創作，給予觀眾空間思考，同時帶出香港的社會現象。

紅白藍尼龍帆布袋相當堅韌，那不知用作花瓶又可不可？香港紅白藍膠袋工業踏入廿一世紀後逐漸式微，紅白藍由工藝轉型至文藝，未來，紅白藍的尼龍帆布可以繼續用什麼形象存在？《紅白藍 / 回到未來》雕塑，藝術家利用打印技術把一塊塊紅白藍尼龍帆布堆疊成充滿美感的花瓶，千層的尼龍設計出花瓶不同的花紋圖案，延續了我們對紅白藍的想像。

這次展覽匯集了又一山人一些過往的攝影作品系列。藝術家從城市之間發掘日常，以全新的視角和體驗記下香港的獨特景象，回應香港的社會狀況。《本來無一事》和《拾吓拾吓》系列，以大廈的告事板和他十多年執拾回來的廢棄物件，藉組合和重新詮釋，開創出事物的新價值，展現香港的地道文化。此外，早前曾在日本越後妻有大地藝術祭參展攝影作品《神畫》亦在是次展覽中展出。日常生活上，急促的步伐總是讓我們錯過了周圍的美麗風光，看似熟悉的社區和畫面卻又好像從未停下來細味觀賞，《神畫》將白畫板和畫框置於社區之中，借著​​光影與景物，捕捉大自然的輪廓，創作一幅幅的恍似神的作畫。藝術源於生活，生活又源於觀察，藝術家希望提醒觀眾，有沒有畫框，生活和大自然仍有很多事物值得我們觀察欣賞。

展覽地圖



展覽詳情

名稱：香港 / 人情事 // 又一山人個展 2022

日期：即日至2023年3月4日

時間：10 am - 6 pm （逢星期二至六）

地點：Lucie Chang Fine Arts（香港黃竹坑道65號志昌行中心12樓C室）

