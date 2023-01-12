音樂劇｜粵語重新填詞《唐吉訶德》　不死騎士精神去摘最遙遠的星

撰文：梁嘉欣
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【音樂劇/Don Quixote/唐吉訶德】對於許多港人來說，提起《唐吉訶德》首先會想起某日本百貨公司，事實上名稱來源16世紀西班牙詩人塞萬提斯筆下經典小說，以此改編而成之百老匯音樂劇得獎無數，絕對是經典劇目。這次香港團隊沿用《唐吉訶德》原版得獎音樂，添上粵語歌詞，以廣東話將這位勇者的追夢旅程帶到觀眾眼前。

港版《唐吉訶德》劇照（中英劇團Facebook）
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最最瘋狂就係認定生命係咁就係咁，而唔係追求生命應該係點。
《唐吉訶德》對白

港版《唐吉訶德》導演張可堅提到這是他在劇本中最喜歡一句對白，而這句台詞也正好表現唐吉訶德甘願為理想赴湯蹈火之性情。音樂劇融合原作者西班牙詩人塞萬提斯生平與筆下經典小說，講述作者塞萬提斯在獄中等候異端裁判所審判，期間說起一個故事：唐吉訶德與僕人尚楚滿腔熱誠在想像國度中開展旅程，途中有古堡、魔法師、高貴女子，歷盡荒誕與刺激。即使被世人揶揄是瘋子，唐吉訶德的堅毅及俠義，逐漸感動周邊人，連聽塞萬提斯說故事的囚友們也被感悟。

港版《唐吉訶德》（中英劇團Facebook）

常言「天才與瘋子一線之差」，唐吉訶德可能就居於兩者之間。不少人認為唐吉訶德瘋癲，會將田野中風車看作巨人搏鬥、將水桶當做頭盔征戰四方，但同時他遊走天下捍衛正義，展示一種可貴騎士精神，多樣化角色面貌讓故事流傳至今400年仍大受歡迎。唐吉訶德的故事是一種劇中劇，那麼獄中作者塞萬提斯如何將故事作結就交由讀者自行發掘。

原版英文音樂劇《Man of La Mancha》可謂獲獎無數，曾奪最佳音樂劇及最佳原創音樂等五項東尼獎。這次港版音樂劇沿用原版得獎音樂，找來著名詞人周耀輝、梁嘉詠、雷暐樂、王樂儀等人重新創作粵語歌詞，創作者如何以廣東話傳達唐吉坷德之浩蕩俠氣相信會成為看點之一。粵語《唐吉訶德》原定於2021年初公演，兩度因疫情而取消，歷時三年後重新將故事搬上香港舞台。

【節目詳情】
名稱：唐吉訶德
地點：葵青劇院演藝廳
日期：12-14/1/2023 8pm
14-15/1/2023 3pm

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