香港醫療史護士角色未受重視　廣華醫院口述歷史補全缺角｜開卷樂

「提燈者」是南丁格爾提燈巡視病房的形象，這位十九至二十世紀的偉大人物，憑一腔拯救傷者的熱誠，將一門以往由社會低下階層擔任的護理行業，推動成為醫療專業，並奠定護理教育發展基礎。二十世紀初，香港亦緊隨歐美步伐，推動護理行業發展及提升護士地位，廣華醫院正扮演承先啟後的角色。1921年，廣華醫院護士學校成立並招聘女看護生，到後來香港確立護士註冊制度，護士畢業生專業資格獲得認可。多年來，護士學校培訓出不少人才，也承載了香港護理人員的發展史。

文：香港電台開卷樂｜原題：《提燈者言—廣華醫院護理教育歷史》：護士角色需受重視



香港護士（余俊亮攝）

《提燈者言—廣華醫院護理教育歷史》一書梳理了廣華醫院護理教育的發展歷程，並以口述歷史的方式，訪問24位1960至1980年代廣華醫院護士學校的畢業生，或有多年護理教育經驗的護士。香港浸會大學歷史系講師羅婉嫻博士是本書編者之一，她言香港醫療史大部份著重醫生角色和醫療發展等，護士角色未受到重視，而東華三院有系統地保留了相關的檔案資料及研究紀錄，她希望能夠結合學術與口述歷史的部份，重現香港護理歷史的發展。

《提燈者言—廣華醫院護理教育歷史》書封（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



廣華醫院於1911年正式營運，是當時九龍區唯一一間醫院，幾乎照顧九龍區所有居民的需要。由於醫療需求殷切，醫院於1922年以師徒制方式聘請女看護生，學習護理知識。1945年二戰結束後，不少戰前離港的居民回流，加上隨國共內戰爆發，大批難民湧入香港，以至人口急升，醫療需求大增，故需大量看護人手。當時伊利沙伯醫院仍未建成，廣華醫院成為培訓看護人手的基地。投考看護並不容易，由於薪金高待遇好，投考人數眾多，故門檻亦相對高，需要初中畢業並且通過中文作文、算術及簡易英文試，成功過關後的看護生會分派往東華醫院、廣華醫院等實習。據檔案所載，1947年有300人投考，只有45人獲取錄。看護生訓練期為三年，完成第一年修讀後需要參加護士初級試，三年訓練期滿再參加高級試。看護生入學半年後，更需要由醫院的醫生、女看護長和教師評核成績和操行。如果三次應考畢業試也未能通過，便不可以再應考，意味要放棄這事業。

廣華醫院（歐嘉樂攝）

七、八十年代，香港迎來嬰兒潮，書中記錄了不少當時助產士的經歷。前廣華醫院婦產科病房經理何麗雯在書中述說自己37年的工作生涯。其時她接生無數，最高紀錄正是1970年代初，產房一晚迎來30個新生命。廣華醫院主要服務九龍區，而七十年代有不少水上人聚居於油麻地，前廣華醫院護士學校校長李淑芳亦分享她曾經為水上人孕婦接生，那次竟是該孕婦的第14胎，婦人更指希望有更多子女幫忙捕魚，「不用再請其他伙記，我們自己全家人搞掂」。可是當年孕婦沒有產前檢查，曾經到臨盆時才發現「臀先露」（胎位不正）。為了避免胎兒在子宮窒息，即使醫生未能及時到場，助產士也要硬著頭皮地「一手包辦」為產婦接生。當時醫院床位不足，甚至要兩個產婦同床，或是嬰兒與媽媽一起睡，護士們忙於照顧，工作相當辛勞。

醫管局護士(資料圖片)

二十世紀末，護士學位化成大趨勢。1999年，醫院管理局宣佈停辦轄下各醫院的護士學校。廣華醫院護士學校由1921年成立至2002年5月，共培訓了5,394名註冊護士及3,300名註冊助產士，而這種以醫院為基礎的學徒式訓練，亦成為歷史。《提燈者言—廣華醫院護理教育歷史》一書正好予人理解香港護士發展的脈絡，並讓讀者重新審視護士在醫療發展的定位，對於他們的工作困境、人手不足等問題予以正視，切實地尊重這班辛勤勞碌的「提燈者」。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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