農曆新年｜越南十二生肖以貓代兔　原因是傳說故事、讀音不盡相同

【文化差異｜越南｜農曆新年】十二生肖排序鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬，相信在華人地區長大的朋友久而久之都能夠背出。然而，當全球大部份人都在迎接兔年，越南卻以貓代兔，慶祝貓年來臨。為什麼越南今年新年的所屬生肖會是貓而不是兔？越南版十二生肖為何又會如此不一樣？



根據十二生肖排序，今個農曆年的代表生肖是兔。（圖源：gettyimages）

農曆新年在上周末開始，整個地球預計有超過 10 億人正慶賀他們一年中最重要的節日以及他們的新年假期。農曆新年除了是華人傳統節慶外，亞洲大部份地區如韓國、馬來西亞、日本、越南等地亦有相同的節日。根據中國傳統十二生肖排序，每年新年都有一種所屬的代表動物，2023 年的代表是兔；可是唯獨在越南，他們今年的代表動物是貓而不是兔。越南以貓代兔成為十二生肖的典故很少，導致關於貓年的起源出現了好幾種說法。

越南和中國流傳下來的十二生肖基本上沒有差異，甚至不少學者在許多古老越南文本中亦找到過不少兔子被列在十二生肖中的說明。越南民間就有一個關於十二生肖的傳說講述兔子和貓之間轉換的說法。相傳，玉皇大帝按天地之別舉辦了渡河比賽挑選十二種動物作為代表天干地枝的十二屬相。初時，水牛勤奮耐勞在比賽中一馬當先，聰明的老鼠和貓則爬在牛背上，借助水牛之力過河。後來，老鼠因為渴望拿取第一名，趁貓不為意時，推貓到河裡去；中國版本貓因不熟水性所以被淘汰出局，而在越南版本貓掉進河後，仍靠著自己游到終點，趕上得到第四名，故十二生肖中貓排在老虎後邊。

《十二生肖誰第一？》。（圖源：歐尼可夫（Igor Oleynikov））

但民間傳說始終不能考究，現時較為合理的說法是古代陰曆曆法習慣使用10個天干和12 個地支的組合來命名年份，每個地支又對應於十二生肖其中一種動物。剛巧，第四地支「卯」的併音Mao，在越南語與「貓」發音非常相似，久而久之當地人便把貓取代了兔成為了代表卯地支的十二生肖。

此外，另一種說法認為由於越南位於低窪地區，兔在草木文化裡並不常見，十二生肖從中國傳入越南時因越南還未有兔這種動物而需要找另一種動物代替。當時，貓在越南相對普遍，貓又會幫忙抓老鼠、保護農耕，受到越南民眾喜愛，於是十二生肖兔便換成貓，成為了越南獨有的在地文化。

貓在越南繁殖眾多又受民眾喜愛。（圖源：gettyimages）

有趣的是，雖然越南今年是貓年，但根據越南習俗，越南人不會送任何與貓相關的東西給朋友。因為在越南語中，貓發音與貧窮發音相似，新一年送「窮」給人被認為是不好兆頭，造成了一個相當矛盾的現象。