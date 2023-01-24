廁所保證了羅馬歷史能夠延續千年？　唐代商人又如何靠如廁發達？

【藝文編按】上廁所這種必要行為，放在千百年前，原來有許多講究。本文摘取自本文摘錄自中華教育出版《從長安到羅馬 第一季》〈浴場往事〉一章，不僅討論古羅馬排水系統重要性，同時介紹讓唐代商人「廁所狀元」富甲天下的神奇建築。在古代，「頭等大事」究竟如何解決？



在意大利那不勒斯龐貝遺址的一間古羅馬廁所（圖片來源：《從長安到羅馬 第一季》）

每天當我們從睡夢中醒來，第一個需求是甚麼呢?無論是在東方還是西方，答案都永遠只有一個：上廁所。這是全人類最基本而且永遠共同的生活需求。然而，這件最不足掛齒的日常行為，若是放在千百年前，卻絕非小事。

可能是由於太過平常，一般人對於廁所絕不會時不時地左右端詳，思索它背後的往事。但來到了意大利，我覺得，這件事還真值得我思考一下。因為有人說，正是這件不起眼的小事，才保證了羅馬歷史能夠延續千年。真的是這樣嗎?

古羅馬廁所（圖片來源：《從長安到羅馬 第一季》）

在意大利那不勒斯龐貝遺址，這裏可以看到古羅馬的一間廁所，裏面有石條、凹槽，還有可以鑲嵌的石件。整個設計中，最關鍵的是排水系統。水從這邊進來，繞上一圈，然後從那邊的排水口排出去。廁所的面積足夠容納十幾個人同時如廁。眼前的遺跡讓我不禁感歎，千百年前古羅馬人創造的這種排污系統，今天看來仍然十分合理。在奧斯蒂亞，這裏有更加完整的古羅馬廁所遺址，我們可以看到，水槽之上的石板，不僅一目了然地說明了坐便的使用方式，更是將整個衞生設施的內外完全隔離。有了這樣流水排污的構造，無形當中就能省去大量清潔和維護的人力。所以在古代，這樣的廁所才能遍佈羅馬帝國的每一個角落。這一份小小的清潔，是古老而又超前的生存智慧。它不僅在千百年前造就了現代廁所的雛形，更在那個醫學還十分原始的年代，成為保證公共衞生的重要手段。得益於此，羅馬才能在歷史上多次致命的瘟疫當中屹立不倒。可見，能夠左右人們健康的任何細節，都絕對事關重大。

書名：從長安到羅馬 第一季

作者： 中央廣播電視總台、中國國際電視總公司

出版社： 中華教育



巧合的是，在描述大唐生活的古籍《朝野僉載》中，我也找到了一段關於如廁的傳奇。在唐代的長安城，有一個富商，家財巨萬。他是靠甚麼致富的呢？其實就是拾糞。他很富有，但當時的人們給他家起了個外號，叫「雞飼」，因為那時候人們認為，雞是在糞堆裏邊用爪子刨食吃的。由此可以看出，人們對他這個行業並不算尊重。但不可否認的是，這個行業的確能夠產生巨大的經濟效益。既然「廁所狀元」能富甲天下，那他致富的「聚寶盆」究竟長得是甚麼模樣呢?

長安圖 由香港著名畫師曹志豪和他的團隊繪製，連同資料搜集，耗時共九個月完成。(香港城市大學)

在西安博物院，副研究館員李超拿出了一件近年徵集來的漢代釉陶豬圈。這個東西很特別。我見過好幾個漢代的廁所模型，但這種場景的卻是第一次見。李超介紹說，廁所和豬圈合在一起，是在漢代流行開來的。這種結構在漢代應該很常見。這種廁所被古人稱之為圂。據記載，它的歷史至少可以追溯到春秋戰國時期。豬圈和廁所，這兩個現在看起來並無關聯的東西，被古人結合在了一起，其實這裏面大有文章。這樣的一個造型有利於人和牲畜的糞便囤積在一起。作為農耕民族，中國人自古就有積肥的傳統。旁人嫌棄的污穢之物，來到農田裏，卻能成為農作物生長的寶貴動力。土地肥沃了，面朝黃土背朝天的先祖們才能得以戰勝歷史上數不盡的天災人禍，用充足的糧食養育華夏的子子孫孫。

在我看來，不論是流水的古羅馬廁所，還是積肥的長安農圂，都看似平常，卻有着極為深遠的影響。所以說，不論東方西方，當任何一件不值一提的小事關乎人們生活的時候，那都是不可忽視的頭等大事。

古羅馬廁所(電腦復原圖)

古羅馬廁所(電腦復原圖) （圖片來源：《從長安到羅馬 第一季》）

古羅馬廁所(電腦復原圖) （圖片來源：《從長安到羅馬 第一季》）

漢代釉陶豬圈

漢代釉陶豬圈是西安博物院收藏的一件隨葬模型器。釉陶豬圈半橢圓形，通長 30.6 厘米，寬 22 厘米，通高 24.4 厘米。圍欄以鏤空長方形分隔，圈內有正在生產的母豬和吃奶的小豬，豬圈上方有廁位，懸山頂，中部起脊，中有隔牆將廁位一分為二，裏面有兩個看熱鬧的人並排而立。廁內有蹲坑，直通下面的豬圈。這種豬舍與廁所合一的建築形式，主要是為了實現積肥的功能，反映出漢代小農社會的生活習俗。

（本文獲中華書局授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）