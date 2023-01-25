為何妓院稱雞竇？雞代表陽具？　雞的污名化從神鳥走到下三流之路

【藝文編按】現時，大部分與雞相關的詞語都相當負面，人們很常把雞借代成很多粗俗、難以啟齒的事物。例如當我們被人指罵是「雞」時，絕對不會是一件值得開心的事，雞有時更會指涉為妓女、陽具等。本文摘自中華書局《聲色之城：市井江湖稗官野史》中〈司晨：雞的污化之路〉一章，講述雞形象如何從神仙、妖怪世俗化至每逢吵架指罵時的必提之物；雞的負面形象又是何時得來。



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雞形象的世俗化，是元、明、清以來社會世俗化的一種反映。隨着明代雕版印刷的發展，長篇小說、戲曲唱本可以大肆印行，這使得前朝一切高大上的東西，所謂的仁義禮教的管束，多少有些消解，士大夫社會逐漸變成了市民社會，而市民社會首先想到的不是道理，而是生活。而雞這種動物也開始被污名化。早已被林語堂等人讚揚過的中國豐富偉大的罵人藝術中，雞是每罵必提之物。若真是背後說誰誰就打噴嚏的話，那麼雞肯定一天到晚不停地打噴嚏。

雞指代妓女並不是自古以來的用法，而是來源於當下的生活。以北京為例，民國時期管妓女叫「妓女兒」，也稱「窯姐兒」「姑娘」，當紅姑娘的穿戴遠超過富家小姐，並不叫「雞」。查《性文化詞語匯釋》，雞指妓來源於香港，「雞竇」指妓院，「雞頭」指拉皮條的人或接送妓女的人，「北姑雞」指從內地到沿海一帶的性工作者，「飛雞」指暗中「兼職」的空姐。 如今這些用法流行於全國了。

青樓女子。（圖源：網上圖片）

在古書中，是先有了「野雞」，後有了「雞」。現今「野雞」用來指代私下裏不在勾欄不掛牌的性工作者，即私娼，特指她們的「野生」。從 《九尾龜》到《海上花列傳》，再到各地生活中，都有這個詞。這也會讓推測，興許是先有了「野雞」再造出「雞」這個詞。雞與妓音近，被用作代稱再合適不過。除了雞以外，兔子、貓、馬、黃魚都曾在不同時代和地區代指妓女，而「鴇母」之稱多少也與此有關。鴇是一種水鳥，據說這種鳥生性最亂，能與任何鳥類交配，因此被用在開妓院者身上，因為老鴇多是老妓出身，姐兒愛俏，鴇兒愛鈔。

書名：《聲色之城：市井江湖稗官野史》

作者：侯磊

出版社：中華書局



雞被捲入中國古代的生殖崇拜，從此便走了下三路。太陽每天東升西落，亙古不變，古代的先民也希望子嗣如同太陽般連綿不絕，由此引發對太陽和鳥類的崇拜。郭沫若在《青銅時代》裏說「玄鳥生商」的神話時認為，「玄鳥舊說以為燕子」，「玄鳥就是鳳凰」，「但無論是鳳或燕子，我相信這傳說是生殖器的象徵，鳥直到現在都是（男性）生殖器的別名，卵是睾丸的別名」。過去北京城裏多「老公」（「公」為輕音），即太監。老北京管雞蛋叫木須，攤雞蛋叫攤黃菜，雞蛋肉片叫木須肉，用醋溜的做法叫醋溜木須。木須是訛誤，原本作木樨，就是桂花，攪碎的雞蛋色如桂花，

即木須 = 木樨 = 桂花 = 雞蛋。為了尊重早已雞飛蛋打的公公們，特意繞了這麼一大圈來避諱。久而久之，這種稱法就成約定俗成的了。雞即是鳥， 鳥即是屌。雞、蛋是男性生殖器的俗稱，雞頭與那話兒部分相似，雞蛋與睾丸相似，蛋白與精液相似，雞站立前傾則與那話兒整個兒相似，等等。 至今在吳語、閩南語等方言，鳥與屌發音一致，都指男性生殖器。屌字源於吊，其物下垂也。從《水滸傳》中開始，李逵滿嘴罵着「鳥人」，俗話中有「吊兒郎當」，這些解釋起來都不好聽，即鳥 = 屌 = 吊 = 雞 = 男性生殖器，蛋 = 卵 = 球 = 毬 = 睾丸。

雞、蛋是男性生殖器的俗稱。（圖源：gettyimages）

這類詞語在古代俗之又俗，難以啟齒，唐宋以來沒人寫進詩文，我們不知當時是否這樣稱呼。目前較早的與之相關的文獻是元代楊景賢所作雜劇《西遊記》，第五本第十七齣《女王逼配》中，師徒四人到了女兒國， 唐僧差點兒被女兒國王拿下，幸好在韋陀尊者幫助下才脫身。行者云：「師父，聽行者告訴一遍：小行被一個婆娘按倒，凡心卻待起。 不想頭上金箍兒緊將起來，身上下骨節疼痛，疼出幾般兒蔬菜名來： 頭疼得髮蓬如韭菜，面色青似蓼牙，汗珠一似醬透的茄子，×× 一 似醃軟的黃瓜⋯⋯」

描寫雖粗俗卻生動，此處非寫不可，不必避諱。之前的猴戲中提到孫悟空的形象最早是妖猴，以後才漸漸變成了美猴王。這段描寫說明元代孫猴兒尚未斷絕人慾，只是被頭上多功能的金箍兒毀了好事。興許此般報菜名的孫猴兒更惹人喜愛。

四大名著。（圖源：網上圖片）

在《紅樓夢》裏頭，雞被寫作「毛几 」，作為髒話共現身過三回，分別由呆霸王薛蟠、寶玉的小廝茗煙，還有一個取笑陪邢大舅與賈珍喝酒的兩個小麼的人口中說出，都是千古金句，值得玩味。書裏頭有身份的人不說雞也不說蛋，說「囚攮的」，有解釋其意指罵對方為囚犯的子女。其實沒這麼文明。《水滸傳》《金瓶梅》《紅樓夢》《醒世姻緣傳》中，哪個不是滿紙「鳥人鳥事」，談及臍下三寸之處，絕不似今天這般遮遮掩掩、欲言又止。

元、明、清三朝的戲曲小說已在化俗為雅。民國時期報業發達，小報裏同樣是滿版「雞」「鳥」「屌」亂飛。著名報人林白水被殺，是因為他在報紙上罵潘復攀附張宗昌，他們的關係是「腎囊之於睾丸」。那時生活中人們不避諱。有位搭荀慧生班的京劇老生演員一上台就一副病懨懨的樣子，觀眾一瞅他出來就起堂上廁所，上廁所必然會低頭瞧自己的那話兒。這位演員被人送綽號曰「×× 老生」。國民黨元老吳稚暉一向崇尚科學，鄙視文學，他把科學比成雞腿，把文學比成 ××，罵人愛文學不愛科學，是「咬住 ×× 不放，（給個）雞腿都換不過」。有些地方養父、乾爹被稱為「寄爸」，無良之輩拿此找女士開下流的玩笑，對不起人，更對不起雞。

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作者簡介｜侯磊，北京人，作家，文化學者，畢業於中國人民大學文學院，文學碩士。著有長篇小說《還陽》，中短篇小說集《冰下的人》《覺岸》，北京非虛構三部曲《聲色野記》《北京煙樹》《燕都怪談》，文史隨筆集《唐詩中的大唐》《宋詞中的大宋》等。有部分作品被改編成影視，譯為外文發表，現從事文學編輯工作。

