古羅馬浴場除了桑拿還有體育比賽 　唐人沐浴方式更是別出心裁？

【藝文編按】對於現代人來說，洗澡只是再平常不過的習慣，但對於古人來說，沐浴或許不只是是潔淨身體的儀式。本文摘錄自中華教育出版《從長安到羅馬 第一季》〈浴場往事〉一章，主要介紹古羅馬浴場用處以及唐代沐浴習俗。本書從唐代長安和古羅馬的歷史中，邀請著名學者選取社會文化方面各種主題進行介紹，有興趣的讀者不妨細閱文章，對比東西方兩大文明。



羅馬浴場（Unsplash@marioklassen）

無論何時，與水親近都是人的天性。這一種由身體到心靈的潤澤，就叫做沐浴。但是，如果與東西方的古人相比，我們今天的沐浴可就太過平常了。

我今天的探尋，將會從拜訪意大利古建築修復專家開始。詹尼·布里安花費半生的時間，復原了古羅馬城裏的一大奇觀——大浴場。在一千八百多年前，這裏佔地十二萬平方米，可以說是當時羅馬城裏獨一無二的龐大建築群。這座浴場復原之後的樣子，真是氣勢恢宏，無與倫比。古羅馬人建造這麼大的浴場，究竟有甚麼特別的用處呢?

書名：從長安到羅馬 第一季

作者：中央廣播電視總台、中國國際電視總公司

出版社：中華教育



只有身臨現場，才能感受到這個建築有多大，浴場的更衣室，有四五層樓那麼高。令人難以想像的是，這些豪華的建築，在當時並非權貴私有，而是面對民眾開放的基礎公共設施。當年到這兒來洗一次澡，講究可是很多的。意大利專家說，古羅馬人把大廳叫做「暖房」，是在地面上通過蒸汽加熱的。這座大型的公共浴室裏，有燒紅的銅板，有人往上面潑水，就像今天的桑拿。桑拿之後，就是令人放鬆的熱水浴，還有可以活動筋骨的游泳池。除了這些，古羅馬人還會在浴場裏健身按摩，甚至還有體育比賽，好不熱鬧。可是，老百姓洗澡這種日常行為，真的有必要弄得這麼複雜嗎?

原來，古羅馬的浴場並不是我們一般意義上理解的澡堂子。這裏最重要的作用， 就是作為公共場所來滿足人們的社交需求。 在這裏 ， 男人們能了解最新的時政要聞 ， 女人們也有聊不完的家長里短 。 甚至有傳言說 ， 很多人一旦有空閒 ， 就會在浴場裏待上一整天。所以 ， 這裏才能如此的五花八門，應有盡有 。 我曾經讀到過， 西方歷史上曾用 「社交綜合體」 這樣的說法來形容羅馬的大浴場。看來在個年代，這裏是融入羅馬生活必不可少的場所。

大唐長安的萬世風雅，離不開這裏依山而建的皇家行宮， 它的名字就叫 華清池。 當唐人在這裏寄情於，中國的沐浴文化便得到了最為極致的體現。

人白居易曾將楊貴妃沐浴的景象用「温泉水滑洗凝脂 」 這樣美的詩句來描繪 。 （圖片來源：中華書局出版《從長安到羅馬 第一季》）

一到華清池， 立刻有一種温暖如春的感覺。 自古以來，這個地方就被歷朝歷代所利用。 唐代對於華清池的營建是空前的。 這得益於唐人相信温泉水能夠治療疾病、 保持健康的信念。 而唐人享受沐浴的方式更是別出心裁。楊貴妃洗浴的地方是海棠花瓣的形狀 ， 算得上是整個華清池最為傳奇的地方。 唐人的沐浴方式總是充滿詩情畫意的， 鮮紅的花瓣， 碧綠的蘭草，還有各種天然香料， 可謂千姿百態， 五光十色。詩人白居易曾將楊貴妃沐浴的景象用「温泉水滑洗凝脂 」 這樣美的詩句來描繪 。 可以想像， 唐代的宮廷湯池 一定是別樣雅致的。 當然 ， 白居易絕不可能親眼見過他所描述的場景，因 為對於中華民族的傳統來說 ， 沐浴從來都是一件極為私密的事情， 所以不僅皇家浴場是絕對的禁地 . 尋常人家的浴室裏也同樣充滿了禮儀。

唐朝華清池於西安的遺址（視覺中國）

自西周 (公元前 1046 年一公元前 771 年)起， 沐浴就有了明確的規定。 秦漢 (公元前 221年一公元 220年) 時要嚴格遵守 「三日一洗頭，五日一沐浴的禮法 ，不能多也不能少；來訪的客人 ，進門必須沐浴後才能上桌吃飯。 這些都是全民遵循的社會法則 。 所以我認為 ， 對於中國古人來說， 非小事， 而是東方禮儀之邦尤為重視的生活儀式。

如今，羅馬浴場的盛景早已不再，長安華清池的浪漫故事也已化為詩篇， 然而上善若水，古往今來人們對於沐浴的美好記憶卻是亙古不變的。

古羅馬浴場 （電腦復原圖）

古羅馬浴場 （電腦復原圖）(圖片來源：中華書局出版《從長安到羅馬 第一季》）

羅馬成為強大的帝國之後，公民生活富足，享樂之風盛行，沐浴也成 為社會各階層的重要活動，其中最受歡迎的就是公共浴場。公共浴場 是古羅馬建築中功能最複雜的一種類型。古羅馬曾有大大小小的浴場 八百多個。除了洗浴空間之外，較大的浴場還有休息廳、娛樂廳、圖書 館、健身房、商店、餐廳等。對於羅馬人來說，公共浴場並不只是一個 沐浴的地方，還是重要的社交活動場所，人們在這裏可以閒談，交流信息，也可以處理各種事務。

華清池

華清池(圖片來源：中華書局出版《從長安到羅馬 第一季》）

華清池，也就是華清宮，是唐代帝王的別宮，位於陝西西安的臨潼區。 始建於唐初，唐玄宗時擴建宮殿，取名華清宮，因以温泉為特徵，又 稱華清池。華清宮背靠驪山，面向渭水，擁有龐大的宮殿建築群。驪 山有豐富的地熱資源，所以，以温泉聞名的華清池，也成為皇家沐浴 的地方。這裏的温泉水質純淨。唐玄宗的蓮花池、楊貴妃的海棠池、 唐太宗的星辰湯等，都是保留至今的皇家湯池遺址。

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