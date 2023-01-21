農曆新年美食篇　一覽亞洲賀年食品　韓國人除了年糕湯還吃這一種

年三十晚，家庭都會聚首一堂食團年飯。今年除了回家「做節」，亦終於可以出外團年，高朋滿座，團團圓圓。



在香港過農曆新年，團年飯必定是大魚大肉，有雞有菜，寓意年年有餘、豐衣足食。其實，除了華人之外，世界各地還有不少地方會慶祝農曆年，他們又有什麼不同的賀年食品是新年必吃呢？



團年飯。（圖源：gettyimages）

從前以農務發展為主的地區，農曆是人們慣用的計曆模式，故農曆新年就是一年裡最重要的大事。整個東亞，有大部分國家都會慶祝農曆新年，儘管日本後來因改革，以新曆新年取代了慶祝農曆年，但在韓國、越南、馬來西亞等地區，現在仍然能看到很多人慶祝農曆新年。不過，即使慶祝相同節日，卻有著各自新年文化習俗。新春賀年食品講求意頭，在各國不同的文化背景，也就發展出五花八門、各式各樣取其意頭的賀年菜式，當中的典故和來由亦相當有趣，今天就為大家介紹其他國家新年時會吃的特別菜式：

年糕湯

要說韓國人慶祝農曆新年必吃料理，一定是韓式年糕。白色的年糕在韓國有非常多的寓意，他們在新年，以及生日都會吃年糕湯，因為年糕代表長壽，吃過年糕湯就象徵自己長了一歲，所以當一年即將完結，吃年糕湯就成為了習慣。

此外，韓國年糕外形呈圓形片狀，與韓國以前使用的銅錢相似，因此在新年吃年糕也有祝福自己來年可以「財運滾滾來」的意涵。韓式年糕的白色同時都像徵乾淨、純潔，吃過年糕湯代表可以乾乾淨淨地迎接新一年。

散炙

散炙（산적）相傳是韓國傳統宮廷御食，韓國人會在新年祭祖期間為先人供上。散炙外形與香港慣常看到的韓式煎餅相似，散炙有不同的食材組合，烹調時將切成長條狀的香菇、蔥、蘿蔔、肉類、年糕等食材串於竹籤上，再加入麵粉與蛋液下油鍋煎熟。依照不同食材可以做成一串串牛肉散炙、蔥散炙、什錦散炙等的烤串，是韓國人過年過節男女老幼都喜愛的賀年食物。

餃子

在香港，過年時吃餃子不太常見，但台灣和中國北方，他們過節必吃各家各户自家製的餃子。傳統會在冬至時吃湯圓，圓形的湯圓象徵一家人團團圓圓，而台灣家庭就會於新年期間舉家一起包餃子來過年，藉此聚首增進彼此關係。在除夕包餃子有悠遠的歷史，因餃子與「交」和「子」的讀音相同，故古人會藉吃餃子來除舊迎新，有交換午夜之意。

另外，包著飽滿餡料的餃子亦象徵著滿滿的福氣，吃過外形像似銀錠的餃子就如同吃進豐盛的福氣，不少老一輩相信，吃愈多餃子，來年也會賺愈多的錢。

粽

端午未至，新年便吃粽？吃粽是越南過年期間的重要菜式，越南粽子主要分成兩種，一種是方粽（Banh Chung），一種是圓粽（Banh Day），裡面包生糯米、肥豬肉、綠豆等的材料，外面再包上葉子放進大釜裡蒸後便可食用。越南粽子的餡料雖然簡單，但製作過程卻非常耗時耗力，因此新年期間越南人整家都會一同合力製作粽子，寓意新年同心協力、齊齊整整。越南粽子的圓形、方形，象徵「天圓地方」，也是取其意頭，越南南部更有圓筒狀的圓筒粽（Banh Tet）。

新一年想有新意思，可以嘗試一下其他國家的賀年習俗，體驗不一樣的農曆年。