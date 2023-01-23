野史逸事中探究雞的文化意蘊　雞嗚報曉之外原來還有其他意思？

【藝文編按】課堂上學習歷史，不是左右世界走向的大事，就是經典偉人的故事。處於文化邊緣，舊日市井生活的文化逸事又是怎樣？本文摘自中華書局《聲色之城：市井江湖稗官野史》中〈司晨：雞的污化之路〉一章，講述雞從古至今文化意涵上的演變。雞與中國傳統文化息息相關，除了用於祭祀、占卜、辟邪等場合，更不時帶有各種寓意出現於文人的創作。



中國文化最善於使用事物的引申義。雞司晨報曉迎來光明，在神話中，自然會認為，人間有雞，天上也有雞。南朝梁的任昉在《述異記》中記載，有一座桃都山，上面有棵大樹叫「桃都」，樹枝間廣袤得能相去三千里。樹上有隻天雞，每當日出照到這棵樹時，天雞則鳴，天下雞皆隨之鳴。李太白詩云：「半壁見海日，空中聞天雞。」佛教中有種神鳥名叫迦陵頻伽，又稱妙音鳥，是人首鳥身，但更像人身鳥翅雞足。太陽中有三足烏，因此太陽也叫金烏。這些都是與廣義的雞有關的神話。

在神話中，天上有一位昴日星官。在《西遊記》琵琶洞一回中，孫悟空遇到了號稱最強女妖的蠍子精。原著中寫，悟空與八戒聯手，僅三五回合就被蠍子精打得大敗。後經過觀音菩薩的指點，孫悟空上天來請尖鼻子的昴日星官下界，先是吹仙氣治好了悟空和八戒的蜇傷，再請悟空引蠍子精出洞，星官現出本相，長鳴一聲，蠍子精毫無武力，再叫一聲，現出了原形。而這星官的本相原來是隻六七尺高的雙冠大公雞。

中連版連環畫《西遊記》三十五《火燒琵琶洞》。（網上圖片）

雞何以是神仙而不是妖精？這與二十八宿有關，二十八宿是天上的星宿，被分為二十八個星區，每個星區名字都是仨字，首字是星宿名，中間字是七曜（日、月、金、木、水、火、土）之一，末字是動物名。這裏與雞有關的是三樣：胃土雉、昴日雞、畢月烏，即野雞、雞、烏鴉，它們都被算作雞。昴日星官就是上述的昴日雞，當然是蟲子的剋星，能吃蟲子能解毒，降服蠍子精天經地義。

歷史上沒有記載多少隻雞修道成仙，倒是記載不少雞沒修成仙反成妖的。劉義慶的《幽明錄》記載了一個故事：晉兗州刺史沛國宋處宗買了隻長鳴雞養在書房的窗戶下，那隻雞居然學會說人話了，宋處宗沒事就和雞練口語，練得口才暴漲，學問增進。於是書齋有了個別名：雞窗。「雞窗夜開卷」「三更燈火五更雞」，雞與讀書聯繫在了一起。還有一個故事說， 有個人喜歡吃雞，每次都把活雞的雙腳砍掉放血，說這樣方能去除腥氣。 後來此人身染重病，雙腿潰爛，一碰就流血，連日不好，痛苦了很久才死去。又有故事說書生夜裏遇鬼，鬼用一隻手吹笛子，書生問：「你手指頭夠嗎？」鬼說：「夠啊。」一下子變出好多手指頭，書生拔寶劍把鬼砍了， 發現它是一隻大雞。

《幽明錄》的〈處宗談雞〉。（圖源：網上圖片）

在歷史上，雞更重要的神功是用於祭祀、占卜、辟邪之類。在十二生肖中，只有老虎與雞能辟邪。老虎能辟邪是因其威嚴、兇惡，雞能辟邪是因為妖魔鬼怪都在夜間行動，雞鳴預示著天亮，妖鬼無處藏身。雞還被認為是純陽之物，以陽勝陰。古代凡是歃血為盟，新建了戲台舉行「破台」 儀式，都是殺雞用雞血，古人以為雞的血具有某種神力，以告神明。也有的地方出殯時將一隻白公雞帶到墓地殺了，把雞血圍著墓坑灑一圈，以防止邪鬼入侵。

上古時期，祭祀與飲食同等要緊，人們把生死看得十分神祕，雞被看成具有神力，可與天地溝通。而近一千年以來，隨著世俗社會的發展，雞變得生活化了許多。雞個頭不大，價格不高，太常見，甚至有些土氣，漸漸地被視為俗物，成為漢語中「小」的、「碎」的、不起眼的形容詞，還常常與犬並稱。與雞有關的成語中好詞不多，呆若木雞、殺雞儆猴、殺雞取卵、雞犬不寧、雞飛蛋打……雞能司晨是好事，但也因此被認為是小臣或小人物，只能管報時這類的小事，上不得枱面。此外，牝雞司晨，女人當國，要天下大亂，被視為「雞禍」。

《聲色之城：市井江湖稗官野史》。（中華書局）

書名：《聲色之城：市井江湖稗官野史》

作者：侯磊

出版社：中華書局



歷史上，雞鳴時，把守城門阻攔孟嘗君的看守打開了城門，祖逖和劉琨起來舞劍，而周扒皮則忽悠佃戶們下地幹活兒。《鬼吹燈》中云「雞鳴燈滅不摸金」，足見雞司晨打鳴被視為一種契約。《詩經》中有首鄭國民歌叫《女曰雞鳴》：「女曰雞鳴，士曰昧旦。子興視夜，明星有爛。將翱將翔，弋鳧與雁。」雞叫了，天快亮了，丈夫要去打獵射雁。而男女相會，春宵一刻，若聽到雞鳴就是天亮，預示著要「拜拜」了。馬王堆漢墓出土的漢簡中也多記載為了夫妻和好而施行的巫術。其中一種是用雄雞或其他雄性鳥的左爪四隻、年輕女子的左指甲四枚在一起熬治，塗在對方衣服上，可使夫妻和好。雞和鳥類的大腦也有此類功效，把鵲腦燒成灰，放 入酒中，飲此酒之人會相思。可見雞可以使得男女相好，而它的鳴叫又使得男女分別，寸斷肝腸。南朝時有首《讀曲歌》：「打殺長鳴雞，彈去烏臼鳥。願得連暝不復曙，一年都一曉。」大意是，想把能打鳴的雞都掐死， 能報時的鳥都轟走，願情人永息溫柔鄉，長夜漫漫，終年不天亮。從這時起，雞開始不招人待見了。

雞鳴時預示著美夢打破。（圖源：gettyimages）

人總有些美夢，而雞鳴必然會將美夢打破，使人回歸現世的慘淡人生。「腸斷一聲雞，殘月懸朝鏡」（呂渭老《生查子》），不由得令人感歎人生無常。對於羈旅之人來說，天明了就要登程上路，繼續飢餐渴飲、曉行夜住的生活。溫庭筠有詩云「雞聲茅店月，人跡板橋霜」。雞鳴被賦予了閨怨與羈旅的意象。雞的文化意蘊暗中漸變。從這些變化中，能看出不同朝代的古人取哪些捨哪些，能看出中國式的思維。

人在黃雞一天天的鳴叫中朱顏辭鏡，看一年年花紅花落，鬢添秋絲， 這一切大悲苦又無法有絲毫的改變。生命如逝水東流，如晝夜交替，雞鳴不會打破鐵幕般寒冷的長夜，而只會催促日月更迭。

（本文獲中華書局授權轉載，為方便閱讀文章，本文經過編輯修改，圖片及標題亦為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）



作者簡介｜侯磊，北京人，作家，文化學者，畢業於中國人民大學文學院，文學碩士。著有長篇小說《還陽》，中短篇小說集《冰下的人》《覺岸》，北京非虛構三部曲《聲色野記》《北京煙樹》《燕都怪談》，文史隨筆集《唐詩中的大唐》《宋詞中的大宋》等。有部分作品被改編成影視，譯為外文發表，現從事文學編輯工作。

