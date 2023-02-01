雕塑｜波蘭藝術家巧手打造舞動噴泉　水流化成芭蕾舞裙天使翅膀

【雕塑/噴泉/藝術家】雕塑幾乎總是意味著靜止之物，要賦予作品生命力不易，但波蘭藝術家Małgorzata Chodakowska就有辦法讓作品動起來——靠的不僅是高超雕刻技藝，而是巧妙的水流設計。



Małgorzata Chodakowska噴泉作品（Małgorzata Chodakowska官網）

Małgorzata Chodakowska噴泉作品（Małgorzata Chodakowska官網）

在Chodakowska作品中，水總能為作品添上一層生機。水流化成芭蕾舞者腰間裙擺，綿長水幕互相碰撞活像芭蕾舞者持續轉圈。當水流變得短促，裙擺又成颯爽短裝。有時水流會化成少女舞動頭髮時帶動的水分，讓甩頭動作看似正在進行中。有時水流則從雕塑背後橫向流出，乍看像是天使剛展開翅膀。Chodakowska精巧設計讓雕塑得以永遠處於動態。

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Małgorzata Chodakowska 1965年生於波蘭，後來搬往德國東南部德累斯頓並一直定居當地。除了噴泉作品以外，也常創作她稱為Stammfrauen（編譯：女性原型）之雕像，通常是以木雕成的裸體女性。其定居地德累斯頓是二戰時期最受毀壞城市之一，在1945年2月戰爭完結之際遭盟軍地毯式轟炸，造成大量死傷，現時每年當地交響樂團都會演奏《安魂曲》安撫亡靈。Chodakowska最有名作品《Trauerndes Mädchen am Tränenmeer》（編譯：《淚海中的悲傷女孩》）便是為了紀念此事，2010年安置在該市公墓，為她帶來不少知名度。

Chodakowska最有名作品《Trauerndes Mädchen am Tränenmeer》（編譯：《淚海中的悲傷女孩》）（wiki）

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Chodakowska作品多是人像雕塑，她表示：「處理人像讓我感覺能與手中作品盡量靠近，所以這是我最自在的雕塑形態」她每具雕塑大概得花費3至4個月時間，一般來說，她會先用大塊橡木刻出大致形態，然後一層一層精雕細節，成型後便會挖空並鍍上青銅。爾後在雕像中打孔，讓水從該處流出，為作品注入生命。其雕塑曾展於俄羅斯、波蘭、丹麥、奧地利、日本等地，也有作品放置在中國蘇州。

如對Chodakowska作品感興趣，可以到她的官方網站以及Instagram了解更多。