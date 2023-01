兔年禁書｜尋死小白兔花式自殺指南　人氣黑色幽默繪本曾被禁？

農曆新年事事講求吉利、意頭,新春兔年最不宜閱讀的書相信非這本莫屬。英國知名暢銷漫畫家Andy Riley出版的黑色幽默繪本系列——《找死的兔子》(The Book of Bunny Suicides),講述一隻一心尋死的小白兔,在生活四處找尋各種自殺方式的搞笑故事。《找死的兔子》系列多年來廣受大眾和小朋友喜愛,「百無禁忌」的讀者可以試閱,輕鬆歡笑一番。



《找死的兔子》。(圖源:The Book of Bunny Suicides )

作者Andy Riley是一位身兼編劇、作家的漫畫大師,過去他就曾為英國多個電視台撰稿和擔任編劇,製作過多部動畫卡通。Andy Riley憑藉動畫喜劇——Robbie the Reindeer和政治諷刺喜劇——Veep嬴得被譽為英國奧斯卡的英國電影和電視藝術學院獎(BAFTA Awards),以及艾美獎(Emmy Award)的傑出喜劇獎。Andy Riley的漫畫作品不只是幼稚的兒童讀物,他的繪本除了他一貫的搞笑喜劇元素外,亦非常離經叛道,帶有不少黑色幽默的荒誕與諷刺意味。他的作品《告訴小孩子的大謊言》(Great Lies to Tell Small Kids)以童趣同時帶點諷刺的手法道出大人世界之間的不真誠。成年人用欺騙而不是講道理的方式打發小孩的好奇心和玩味,那教壞小朋友的到底是這些不良刊物,還是家長呢?

至於《找死的兔子》是Andy Riley歷來最暢銷的漫畫系列,他繪製的The Book of Bunny Suicides 、Return of the Bunny Suicides、Dawn of the Bunny Suicides被翻譯成數百種語言,流通於全球。事實上,《找死的兔子》文字少之又少,Andy Riley以簡單的圖畫便把小白兔各種腦洞大開的自殺手法變得幽默。兔子尋死的方式愈是精巧、愈是複雜,兔子可怕的自殺計劃就變得更加的搞笑,形成反差。

Andy Riley曾被問及是什麼啟發你創作這類型的故事時,他並未能給出確實的回應。他表示有些時候我們就是會覺得受夠了這個世界,然後創造力便會由此而生。另外,他亦表示着手製作《找死的兔子》續集時,曾考慮過以烏龜,或是貓狗代替兔子。不過後來發現殺死烏龜的方法並不多,自己又不太壇長畫貓和狗等動物,才沿用兔子繼續「找死」。或許正是如此的隨意和天馬行空,才能畫出這般幽默,又引發人深思的搞笑作品。

小白兔上百種死法很多都創意十足,例如在納粹士兵敬禮時給出挑釁手勢、騷擾正在舉重的大力士,或是用電器了結自己。書中還有一些仿傚流行文化的輕生手法,星球大戰(Star Wars)、魔戒(The Lord of the Rings)和未來戰士(Terminator)也被兔子「致敬」了一輪。

儘管漫畫裡大多數的自殺方式都過於荒謬,並不符合現實。不過在中國和美國便曾因為這本繪本掀起過一些風波。上海一間書店因聽說不少兒童自殺和自殺未遂事件後,擔心兒童會試圖模仿書中一些自殺方式,決定將《找死的兔子》下架,並換上更多關於心理輔導的指引。美國俄勒岡州有家長亦曾經發起禁止這本荼毒小孩的讀物在學校圖書館上架,甚至要求燒毀書籍。事件最後以失敗告終,但卻幽默的證明了這裡的確需要更多這類型的作品。