攝影｜音樂家做攝影師拍攝樂器內極致美學空間　猶如置身奇幻秘境

看見如此美麗的室內設計，以為又是外國哪棟新落成建築？這些相片其實是攝影師查爾斯．布魯克（Charles Brooks）拍攝樂器內部結構的系列作品。他以嶄新視角展示那些我們看似熟悉的樂器，內裡不為人所知的一面。



「音樂裡的建築」的系列作品。（圖源：architectureinmusic.com）

布魯克除了是一名全職攝影師，他同樣是一位經驗豐富的大提琴手，年輕時他曾在不少世界知名交響樂團中擔任首席大提琴手。布魯克即使早已把樂器玩到爐火純青，卻甚少認識或是理解自己樂器的內部結構和運作原理。一次，調音師拆開布魯克的樂器修理時，讓他難得地瞥見伴隨他四出演奏多年的樂器內部。這引起了他窺探樂器內裡結構的興趣，因而啟發布魯克探索將音樂和攝影結合的可能。自此，布魯克便開展了他揭示樂器內部結構的攝影系列。

「音樂裡的建築」（Architecture in Music）是布魯克探索不同樂器結構的系列照片，他把24mm特製微距針孔鏡頭放進鋼琴、大提琴、長笛、色士風等樂器裡頭，以數百幅影像混合成清晰細緻的奇幻空間，營造出讓觀眾以為他們正在觀看錯綜複雜的新穎建築，或是地下秘道的視覺錯覺。布魯克嶄新的視角讓樂器本來細少而狹窄的內部看似比現實大得多，也猶如樂器的音樂廳，邀請我們穿行於其中，展現樂器鮮為人知的藝術美感。

布魯克數年來拍攝過無數種樂器內部，但他的攝影系列卻總是能給他帶來驚喜，提醒他有時只要轉換一下觀點和角度，你就能發現截然不同的美麗。例如他在近距離觀察Lockey Hill大提琴的內部空間時，發現猶如身處地下室裡，光線巧妙的投射和陰影打造出令人心曠神怡的室內空間。

Lockey Hill 大提琴的內部空間猶如地下室。（圖源：architectureinmusic.com）

施坦威三角鋼琴內部就如富麗堂皇的宮殿或者教堂，不禁讓人想縮小身體，鑽進樂器裡頭一探究竟。

布魯克最特別的作品莫過於他為澳洲原住部落傳統樂器——迪吉里杜管（Didgeridoo）拍攝的內部照片。這款古老樂器內裡原來並非由人手雕刻而成，而是被白蟻侵蝕所挖空，全天然的凹槽和通道為每件Didgeridoo賦予了獨特的聲音，令這件樂器更具特色。

布魯克的網站上還有很多他「音樂裡的建築」系列作品，他的作品更會製成版畫、印刷品出售，有興趣的觀眾可以到其網站（architectureinmusic.com）了解更多。