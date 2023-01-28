招財進寶典故｜合體字本是兵符或道符　最難寫的字竟是一首詩？

每逢農曆新年，傳統上我們習慣會在張貼一些揮春，既有賀年意味亦可裝飾室內空間，寄載祝福迎接新一年。當中一款較為引人入勝的就是合體字，最常見的有「招財進寶」，體現出博大精深的書法文化，亦令人好奇到底合體字是從何而來的？



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合體字又稱為合文、合書，將兩個以上的中文字合併而成，相傳早在使用甲骨文及金文的年代已經出現，例如在西周時期，周武王的諡號經常合成「珷」字刻在青銅器上。合體字往往只是將字體合一，並非每一個都有相應的讀音，介乎於文字與圖像之間。到了現在，有一些字體設計師也會將現代用語設計成合體字，增添了時代味道。

圖片來源：《合文誌》

雖然合體字趣味十足，但追源溯流之下會發現合體的做法其實有功能性。例如在先秦時期用來調動軍隊或傳達命令所用的兵符，會在竹塊刻上合併起來的字句然後再一分為二，讓接收雙方或上司下屬各持一半，合起來對得上才能證明真偽，又或是合起來命令才生效。

道符（圖片來源：Wiki）

由於兵符代表王命，而皇帝乃是天子，天命所歸，符的運用慢慢移師到人世以外的鬼神世界。崇尚道家的漢朝流行的道符，符上的文字往往令人難以理解，因為寫得潦草、連筆減劃，似字非字、似圖非圖，但其實本來都是一些帶有吉祥含義、辟邪甚至召喚鬼神的字句。後來這些符籙在民間流傳起來，有著趨吉避凶的用途，所以說到合體字，大多都會是吉祥字句，例如招財進寶、兩個喜字合成「囍」字等。

火柴盒上的「囍」字可能是最常見的合體字（圖片來源：Wiki）

順帶一提，關於招財進寶的說法最初來自蕭何月下追韓信這個典故，由於蕭何深知人才的重要，所以在家中寫上「招才進寶」的橫匾，當中的「才」指人才，他認為才為國寶，文才可安邦，武才能定國，人才奠定了國家的強盛根本。後來才被商界採用，並將才改為財。

電影《新紮師妹》中虛構的「Sir」字（網上圖片）

相信大家小時候總會對招財進寶這個合體字感到好奇，並且執起筆來學會書寫。中國陝西還有一個有過之而無不及的合體字，與之不同的是，人們懂得讀卻未必懂得寫，是當地一種傳統麵食，讀作「Biáng」、又寫作「Biáng Biáng麵」或「奤奤麵」，源於製作這種麵時摔打麵團所發出的聲音。這個字相當複雜，一時三刻也難以學懂如何寫，因為竟是源於一首詩。

「Biáng」字（圖片來源：Wiki）

相傳古時一位懷才不遇的窮秀才來到咸陽，飢寒交逼之際進入一家賣奤奤麵的麵店，怎料麵吃畢身上卻沒有錢結帳，向店員一問之下發現這家店原來沒有名字，因為奤奤麵自古只有讀音而沒有文字，於是提議為店家提字以換來這碗麵，可惜店員並不賣帳，更指出向來只有皇帝可以造字。秀才深感皇帝有何大不了，不感民間疾苦，自己寒窗苦讀卻無出頭天，一怒之下提上一字，同時口中唸詩：「一點飛上天，黃河兩邊彎；八字大張口，言字往裏走，左一扭，右一扭；西一長，東一長，中間加個馬大王；心字底，月字旁，留個勾搭掛麻糖；推了車車走咸陽。」後來這個字被稱為最難寫的中文字，字中蘊含了對山河的描寫以及世態炎涼的描述，在當地傳頌至今。