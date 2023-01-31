大律師要帶假髮上庭原因為何？最初樣式千奇百怪｜職業秘史

【歷史/文化/法律/假髮】最近港產電影《毒舌大狀》熱映，黃子華飾演的林涼水戴假髮上庭唇槍舌劍使人印象深刻。但你又有沒有好奇過——為什麼大律師要帶上假髮？為什麼全是同一樣式？如大狀有宗教需求需要包起頭，又能如何處理呢？



《毒舌大狀》劇照

為了「距離感」？

不論是看法律影視劇集或是看新聞，我們經常看到大律師戴上頭頂微卷、兩側以及腦後帶有橫向捲曲的假髮；法官假髮樣式差不多，但一般更華麗，長度在肩膀下幾英吋。在香港，律師分為大律師（Barrister，即「大狀」）以及事務律師（Solicitor）兩種，事務律師工作一般不需要戴上假髮，但對大律師來說假髮儼然制服一部分，那麼為什麼他們需要假髮？

（《毒舌大狀》劇照）

原來相關傳統與殖民歷史相關，而要了解起源，就必須先談及假髮歷史。在16世紀後期，不少歐洲上層人士染上梅毒，當時還沒有相關治療措施，不少人受皮疹、失明、癡呆、潰瘍和脫髮等症狀困擾。過早禿頭被認為是感染梅毒的象征，加上當時不少人頭上容易惹上蝨子，假髮便成一種解決方案。另一說法則是指法國路易十四當年早早禿頭，便戴上假髮遮掩，迅速成為潮流象征傳入英國。

路易十四戴上假髮畫像（資料圖片）

在1625年，一份文件《The Discourse on Robes and Apparel》（編譯：有關長袍以及服飾之討論）在英國發表，旨在規管法官服飾，要求他們在日常場合穿著黑袍或深紫色長袍、在慶祝活動或刑事案件中則穿上紅袍。雖然大律師不在規管範圍內，亦在當時逐漸開始穿上黑袍。事實上，直到18世紀中期，大狀假髮都被視為一種潮流，而不是職業制服。

後來在1844年，就首次有案例拒絕沒有戴上假髮、穿上長袍的大狀上庭。當時大律師Mr Bodkin嘗試為客戶申請保釋，他「恰巧出現在庭上卻沒有假髮和長袍」所以法官Coleridge J決定「不見也不聽」（相關案件：R v Whitaker (1844) 8 JP Jo 390）。

終審法院首席法官張舉能（中）、律政司司長鄭若驊資深大律師（左四）、香港大律師公會主席杜淦堃資深大律師（左一）和香港律師會會長陳澤銘（右一）與新獲委任的資深大律師温狄芹（右四）、馬嘉駿（左三）、唐思佩（右三）、李頌然（左二）和鍾偉滔（右二）合照。(政府新聞處圖片)

今時今日，假髮被視為大律師權利和專業度象征，也對大律師提供一種「匿名性」，在法律本身以及在法律面前的人之間，形成一種視覺性「分離」。換句話說，也就是將大律師本人與其職責分開，戴上假髮後，他們便是捍衛法律「匿名」的一員。一般認為，假髮能在審訊中帶來莊嚴和正式之感，同時象征普通法系統悠久歷史。這個傳統隨英國殖民傳入香港，法官及大律師假髮一直沿用至今。

最初樣式不一

雖說要求庭上戴假髮，但最初沒有仔細樣式規定，款式自然五花八門。在17世紀，假髮被稱作perriwigs，從法文詞語perruque（即編織假髮）演變而來，造型一般既巨型又誇張，顏色也不一，多跟隨本人原本髮色。當時認為法律人員假髮愈大就愈有威嚴，許多人像畫作中都能看到法官在巨大髮飾下有著一張細長臉孔，形成鮮明對比。

17世紀假髮例子（資料圖片）

在1822年，假髮商 Humphrey Ravenscroft為其發明之「Forensic Wig」（司法假髮）申請專利，在此之前，大律師所戴的假髮一般需要非常多維護程序，在使用一段時間後，不少假髮帶有異味、凌亂不堪。而Ravenscroft發明產品則不再需要額外捲曲或塗上髮蠟，並以新技術避免發臭，一直採用至今。現時這種假髮則多被稱為Perukes。

Humphrey Ravenscroft發明之假髮以馬毛製作，效果精細並柔軟。這些假髮多是手工製作，價格昂貴，若是想購買合成纖維替代品就需要從澳洲下單。有關心動物權益的英國律師最近提出麻類植物作為替代，希望能不再依賴傷害動物產業。

對於不少群體來說，假髮傳統卻算不上友好。對於一些蓄阿福羅頭（Afro）的非裔律師來說，額外戴上假髮顯然並不美觀，英國人權律師Michael Etienne曾詢問是否能被豁免，卻得到「蔑視法庭」作為回應。如信奉某些宗教，頭髮則具神聖意義不可隨便外露，譬如錫克教徒需要長期以頭巾包頭，有見及此，香港大律師公會在2021年允許大律師就宗教原因不戴假髮。