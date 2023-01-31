情人節與花｜花語隨顏色而定　愛有多種並非每一種花都適合送贈

情人節送花，對愛慕的對象表達心意，情人間互表情愫，這一天是天下有情人一年之間最期待的節日之一。大家有沒有好奇過，為何送花會成為表達愛意的手法？漂亮的花千百種，又是否每一種都適合送贈？



圖片來源：Unsplash

即使在今天，要對懷有傾慕之情的對象訴說自己的心意還不是人人容易啟齒。用花來代表愛意，大約可以追溯到19世紀，當時的人們還是比較含蓄，社會間還未有自由戀愛、隨便示愛的盛行之風，於是男女就會以花代勞，無聲仿有聲，因為不同的花卉各自擁有獨一無二的花語。

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說到花語，又可以追溯到古希臘時代，當時不只是花卉，大自然間的一花一草，一葉一果皆有含義，例如橄欖枝代表和平一樣。慢慢地，這些花語流傳到法國，在這個浪漫國度發展起來，融入一些文學作品，例如十九世紀法國著名小說家小仲馬的《茶花女》，當中山茶花的花語是理想的愛，象徵了這個淒婉的愛情故事。此外，由於花卉的高貴優雅，向來是上流貴族的興趣所在，所以又有一些作家將更多的花語創造出來，讓這些上流讀者休閒翻閱，同時可以作為禮物印刷。

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用粉紅玫瑰來求愛

情人節最熱門的送花之選當然是玫瑰，因為玫瑰的花語正是愛情，在希臘神話中玫瑰是愛神出生時創造出來的。不過玫瑰亦有多種顏色，每種顏色都有不同的花語。最熱門的紅玫瑰就代表熱情、真誠和熱戀；至於粉紅玫瑰則代表初戀、感動以及求愛；紫玫瑰代表永恆的愛；白玫瑰代表純潔的愛；近年時興的香檳玫瑰則代表夢幻的愛以及唯一的愛。以上各種都可以因應不同的程度、階段而送，但以下的顏色就不適宜在情人節送贈了。

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最錯是黃玫瑰

橙色玫瑰代表友情，不適合送予情人；雖然淡紅玫瑰代表愛的宣言，但亦有同情的意味；別以為藍玫瑰較為少見獨特，正是象徵奇蹟、不可能、無法得到，相信大家都不希望自己的愛情是奇蹟般發生吧；最後黃玫瑰除了代表友情，還帶有不貞、嫉妒、失戀、褪色的愛等意味，是為最需要留意別送錯的一種。

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黃色鬱金香同樣錯

除了玫瑰之外，荷蘭的國花「魔幻之花」鬱金香亦是常見的送花之選，紅色鬱金香代表愛的宣言、粉色鬱金香代表幸福、紫色鬱金香代表永恆的愛和唯一的愛，都很適合用於情人節。但要留意白色除了代表純情也是失戀，還有常見的黃色卻代表沒有希望的愛，千萬別選錯。

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還有一些常見花卉的花語是不太適合於情人節送贈的，例如風信子代表永遠的懷念和悲傷的愛；薰衣草代表等待愛情，並不適合用來表達愛情；還有蒲公英代表無法停留的愛，所以別胡亂許下蒲公英的約定。還有繡球花需要留意，雖然繡球花的形態所致，有著家族、團聚的花語，但亦因為開花過程可能會因應吸取的成份不同而改變花色，所以又有移情別戀的意味，加上開花期在盛夏，可以在暴雨中成長，所以又象徵冷酷無情和執著。比較中性的白色繡球花則代表包容，卻常用於婚禮多於送禮。