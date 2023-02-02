春天必食｜日本吉祥壽司「惠方卷」　特別食法祈求瘟疫速速走！

農曆新年過後，意味春天很快便會到來。二十四節氣中，二月初的「立春」正正代表冬天結束的那一天。跟我們共通不少傳統文化的日本，亦有與立春相關的節慶習俗，立春之前一天他們便會迎接另一個傳統節日——「節分」。



日本人過「節分」有很多儀式，吃名為「惠方卷」的特大粗卷壽司就是其中之一。「節分」和「惠方卷」是日本人每年相當重視的節日禮儀，香港人一向熱衷日本文化，又特別喜愛吃壽司，今天就為大家介紹「惠方卷」的文化與習俗，順道應節，延續新春福氣。



二十四節氣以立春、立夏、立秋、立冬劃分四季，而「節分」意即節日的分界，也是踏入下一季前的最後一天。日本文化中，節分預示寒冷的冬季結束，象徵希望和開始的春天來臨。因此家家戶戶每年也會在節分期間進行一系列驅散厄運、招福入門的儀式，以求討個好兆頭，祈求新一年平安順利。

節分當天，日本人會把炒過的黃豆向家中大門一邊撒豆，一邊喊話：「鬼出去，福進來！」（鬼は外、福はうち）。相傳由於鬼怕黃豆，在門外撒豆寓意趕走會帶來不幸的惡鬼，把福氣帶進家裡，希望家庭來年能夠健康快樂。他們更會吃掉炒過的黃豆，吃上跟自己年齡相同數量的福豆，寓意把福氣吞到身上。除此之外，節分的另一重要習俗便是吃粗卷壽司「惠方卷」。

記載惠方卷的文獻。（圖源：大阪歷史博物館）

據說「惠方卷」最初被稱為「招福卷」或「幸運卷」，起源於19世紀末的關西地區，有商人推出象徵把福氣捲起來的壽司卷物，祝願來年生意興榮、無病無災。及後，惠方卷經連鎖便利店發揚光大，以至現在幾乎每個日本人也會在節分期間吃象徵吉祥的惠方卷應節。不過，要完整地把惠方卷的福氣吸到身上有既定的食法，不跟從的話福氣便會流走。首先，惠方卷的「惠方」有惠利、有利方向的意思，也是意指該年掌管幸福的歲德神所在的吉位，故每年吃惠方卷時也要對著該年歲德神的方位吃才能吃到福氣。同時，吃惠方卷亦不宜把卷物切開或只吃一半，不然來年的緣份和福氣也會被切斷，屬不利之兆。吃惠方卷時，必須一口氣吃完，進食時也不能說話並在心裡默默的許願，如是者幸運和福氣才不會從口邊漏走，有助達成願望。

傳統的惠方卷有鰻魚、玉子、魚生、香菇等七種不同的食材，「七」象徵富貴與幸福的「七福神」，有助帶來福氣和財運。時至今日，惠方卷的材料已層出不窮，各個商家也想在節分當天借習俗分一杯羹，惠方卷亦不再限於七種固有食材，甚至以忌廉和水果包成的蛋糕、班戟也被冠以惠方卷之名出售。

今年的吉祥方位是南南東（即東南偏南），香港亦有不少日本食店推出福氣滿滿的惠方卷；適逢2023年全球終於走出疫情陰霾，正式踏入復常之路，不如應節一下吃惠方卷，祈求瘟疫退散、來年順利。