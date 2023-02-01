攝影｜剛果慘變世界垃圾場　年輕人以藝術無聲控訴揭他國卸責惡行

藝術除了是對美感的展現，它更重要的目的是要撼動世界的觀念和價值，為世界帶來革新。剛果藝術團體——Ndaku ya la vie est belle從家鄉隨處可見的廢棄垃圾堆中取材，製作奇異新鮮的服飾系列，保存非洲傳統文化外，同時提醒大眾當地日趨惡化的環境問題。攝影師Stephen Gladieu聯乘他們推出相集《Homo Détritus》，嘗試以另類形式警示先進國家檢視工業污染對非洲，以至全球造成的生態災難。



剛果民主共和國是非洲第二大國家，擁有豐富的礦產資源。可是，蘊藏於地底下的黃金、鐵礦、鑽石和石油卻不足以改善這個全球第二最貧窮國家人民的生活環境。剛果首都金沙薩（Kinshasa）貧民窟四處屹立著由垃圾堆成的小山丘，這些垃圾每天由歐美和中國等發達國家運送而來，並以「慈善捐贈」的名義棄置。那些已發展國家，隨著近年對環境保育意識日漸提高，不少企業為了省卻國內高昂的回收和廢物處理成本，都會紛紛把塑膠、工業零件等廢棄物以二手商品的形式轉送往非洲國家。再者，各國於國內興建廢物處理設施和議定環境保護政策需要長時間協商和研究，遠水不能救近火之下亦讓各國政府把垃圾棄置到第三世界國家的不道德行為視若無睹，默默地把生態災害的惡果轉嫁到非洲國家的人民身上。

鑑於剛果正面臨巨大的垃圾污染危機，金沙薩一些本地藝術家因此聯合起來，以藝術向世界訴說他們的困境。由Eddy Ekete 於 2015 年創立的藝術團體「Ndaku ya la vie est belle」早前就匯集了25位年輕藝術家，利用他們居所周圍免費又豐富的「資源」創作一系列模仿非洲傳統服飾的裝束。他們把本來以天然材料製成的傳統面具、服裝換成唾手可得的廢棄原料，將廢棄拖鞋、水桶、輪胎等垃圾變成古怪突出的藝術創作，致敬非洲獨有文化，亦傳達藝術家們對生活議題的控訴。

起初，他們的創作得不到居民的理解，他們被視為怪胎，更被民眾疏離和排斥。後來，知名法國攝影師Stephen Gladieu機緣之下結識了這群藝術家，並把他們的作品出版成相集系列《Homo Détritus》，才得以揭發先進國家在非洲的惡行。以水桶製成的「水桶人」除了呼籲世人重視浪費問題，也反映非洲潔淨水資源不足，以及婦女地位低下等議題；由影音零件製作而成的「機器人」則告誡大眾對資訊來源的可信性保持質疑的態度。

Stephen Gladieu表示：「相集並不希望為非洲塑造更多悲劇形象，因為痛苦的景象早已描述得足夠多，我們理應知道自己的消費習慣將對他人的環境生態造成一定破壞。相集更期望能夠向觀眾展示金沙薩人民對世界不公義的韌性與創意。」