聽陳柏宇The First Take表演　找到網上最純粹無添加音樂｜林綸詩

陳柏宇被邀請上The First Take，為日本SONY的音樂頻道。坊間當然多討論新編曲及陳柏宇成熟了的唱法，我就不再加鹽加醋了，反而最驚艷是The First Take的純粹。聽完陳柏宇的表演之後，我才細心回看這個頻道的理念。原來是不想有什麼剪接或干擾，以一TAKE過的方法，用高清拍攝及錄音，拒絕造作及後期製作，由2019年開始，以最真的歌手演繹示人。

文：林綸詩｜原題：無添加——純粹地在網上聽純粹的音樂



我一次過聽回許多日本歌手的First Take，實在是聽出耳油。雖說人家是用最佳技術去播放，我是驚訝自己一個手機和Youtube APP，也可以還原到如此好的聲效。我連藍牙喇也沒有用！

THE FIRST TAKE頻道頁面（網頁截圖）

這種錄製方式及形式，讓我想起現在的APP實在是太多後製。每一個串流平台、手機，都有不同的混音設定，自己多了模式去選，反而都不知道原音是甚麼了。其實，我寧願創作人去決定，不要給我太多自由度。我試過同一首歌，用不同模式或平台去聽，感覺很不同，加上串流平台多壓縮音質，有時實在不知道如何公平地評論，可能真要買部HI-FI，買部黑膠機。

網上聽歌實在太方便，付費去下載的音樂當然音質較好，自己喜歡的音樂，也多會購買下載的 (特別是旅行前想在飛機慢慢聽)。但聽新歌，大多都靠串流方式，可能，自己近年也是錯過很多。

未來疫情過去，最實際還是進場聽live，少點無過濾，音質和情緒也是最真的。

(圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

