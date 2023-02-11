展覽｜藝術家反思阿Q精神　批判精神勝利法背後的社會分配不公義

【展覽】魯迅的《阿Q正傳》是近代中國文學經典，當中主角阿Ｑ延伸出的「阿Q精神」更是家喻戶曉，成為日後嘲諷他人的專有名詞。可是，魯迅筆下的阿Q，及其阿Q精神，又有沒有可能有另外一種文本描述之外的聯想呢？



本地年輕藝術家陳浩泓舉辦首個個人展覽，透過一系列的影像和裝置創作，重新思索魯迅批判的阿Q精神背後與社會體制和文化風俗的關係。嘗試從當代社會現況重新理解阿Q這個小人物於大社會的困境和他所受到的壓迫，拓闊阿Q精神於現代的文化意涵，引發觀眾反思。



「阿Q精神」一直用於批判並嘲諷一些人為了舒解自己失敗，不惜扭曲事非來達至自我安慰的精神勝利法。辛亥革命後，魯迅藉阿Q這個滑稽可笑的角色影射當時思想和心靈上仍未解放的中國人，批判他們的劣根性。然而，我們除了可以平面地理解阿Q這個人物，我們是否還可以嘗試理解阿Q這個角色背後是如何被塑造、構成？假如以這個時代的眼睛再看阿Q精神，我們又會有什麼體會？

《阿Q正傳》。（圖源：博客來）

對陳浩泓而言，阿Q並非一個純粹可笑的人物，他代表的阿Q精神更可以理解成在精神上對殘酷現實的一種抗衡。當我們去揶揄社會裡的阿Q們以折衷的自我安慰來合理化生活中的失敗和痛苦時，似乎忽略了社會體制對於人們的剝削和壓榨同樣是造成失敗的元兇，但卻只將失敗的責任放諸小人物上。處身於香港這個極端資本主義社會，大概我們都能夠理解付出往往無法與實際回報成正比的悲慘事實。不論是體制內抑或體制外，一分耕耘一分收穫的道理猶如欺騙人們繼續努力勞動的糖衣陷阱，付出與回報的失衡由職場以至家庭的每個場域多不勝數。更為諷刺的是，猖獗的剝削與壓榨卻是維持資本社會和諧繁榮的本質。資源永遠有限，沒有被剝削的人，主流社會又如何擁有更多資源？無止境的剝削終究消磨掉人們的意志和精神，不跟從社會規範的人亦會逐漸被邊緣化，從這個角度我們便能夠容易地了解為何社會上有阿Q，因為他們唯有在精神上麻醉自我才可以在現實中勉強生存。

因此，陳浩泓認為阿Q這個角色其實帶有悲劇色彩，而我們或多或少都是阿Ｑ。藝術家向來透過攝影洞察社會苦難和不公義，將影像轉化成發聲渠道，藉作品探討社會創傷、權力關係、體制和監視。展覽《阿Q不精神》（Ah Q Is Not Okay）正是藝術家以個人內心世界出發，想像社會中阿Q們所受的精神壓迫以及無力感，嘗試揭示社會面貌的複雜性。藝術家把展覽場地形塑成一個混亂且浮動不安的精神牢房，作品以影像，糅合日常生活尋常的現成物，探索物件能指與勞動之間的微妙關係。展品〈運作正常〉以錄像展示徒勞而機械化的重複性勞動；〈機器呢喃〉在感熱紙上打印影像與字句，記錄都市人精神耗盡後浮現的焦慮。〈求你看看我〉則是藝術家投射人們既封閉又渴望被人關心注視的複雜心境。

是次展覽，藝術家嘗試點出今天的「阿Q精神」是如何被資本社會和體制中的勞動與而被產生，而並非單純個人的自我安慰，期望觀眾注視並理解阿Q背後複雜的社會問題。

展覽地圖



展覽詳情

名稱：阿Q不精神 —— 陳浩泓個展

地點：光影作坊，九龍石硤尾白田街30號，賽馬會創意藝術中心L2-02

日期：即日至2月19日

時間：星期二至日 11:00am-1:00pm｜2:00pm-6:00pm；逢星期一休館（公眾假期除外）

