路人超能100｜日本偽裝文化盛行　男女均無法倖免？｜湯禎兆專欄

日本人的偽裝文化一向鼎盛，過去主要在女性身上顯現，此所以不少流行文本均以日本ＯＬ又或是人妻為對象，從而滲透出無限壓抑的苦惱，她們不得不成為他人眼中的溫柔女子，來迎合公眾眼光的期待。

文：湯禎兆｜原題：偽裝文化男版



日本有不少電影，就直接以援助交際為題材。（《天使之戀》劇照）

自從援助交際大行其道後，加上網路文化令到自主賣淫風氣滲透社會民間，偽裝失守的另一端，自然就是媒體眼中的兩極對立，尤其年輕女子的表裏不一，就更加往往成為炒作的熱話所在。

《路人超能１００》第三季劇照

只不過男性的壓抑何嘗又是新鮮事？《路人超能１００》第三季動畫的高潮，正是影山茂夫在打算去告白途中，因遇上交通意外而令他全面暴走，十數年來一直被壓抑的超能力縱情的另一個自己終於現身，甚至上演一場「奪舍」好戲來一次全鎮大毀滅。表面上的動畫情節，其實也是現實新聞的變奏呈現。宅男（茂夫最初予人的印象）忽然成為驚天動地的負面新聞人物，在日本幾而成為常態，流行文本披露的同樣是背後不為人知的潛藏日常壓力。當然，《路人超能１００》針對的是壓力的無遠弗屆，過去一般的異化狂人通常是弱者又或是被虐者轉化，但茂夫卻是擁有超能力的強者——簡化而言，就是在日本的生存壓力，早已滲透到各式人等，無一可倖免。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【湯禎兆其他文章：ＤＩＳＮＥＹ＋《噬亡村》 新鮮感欠奉還能看什麼？】

【湯禎兆其他文章：蛋黃哥大冒險｜「躺平」與「社會化」之間的一場角力】