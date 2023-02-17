文學散步｜與作家漫遊香港　駐足記下我城獨有人文光景｜開卷樂

生於香港，腳步總是匆匆忙忙。我們又曾否緩下腳步，駐足細看這個城市？香港中文大學香港文學研究中心「香港文學深度體驗計劃」，舉辦了不少中學生文學散步活動，由與學生年紀相若的作家擔任導賞員，帶領學生走出課室，欣賞香港各地風景，藉此提高學生對文學的興趣，並讓他們嘗試打開自身感官，體驗城市的風貌和氣味。



文：香港電台開卷樂｜原題：《作家漫遊私地圖》－桃花依舊笑春風



中大中國語言及文學系教授樊善標是「香港文學深度體驗計劃」的主持。為了紀錄這個活動，他邀請26位曾經擔任文學導賞員的香港作家撰寫文章，整合出版了《作家漫遊私地圖》。全書分為新界路線、香港島路線、九龍路線、郊野路線，讀者可以從中了解香港的變化，與及認識和各地人文風景相關的文學作品。身為主編亦是本書作者之一的樊善標認為，文學散步是空間的移動和時間深度的探索，也是獲取靈感的好辦法。

《作家漫遊私地圖》書封。（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。



節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



疫情之下，物是人非，有些地方與大家想像的情景或許存在落差。2013年樊善標帶著一班來自觀塘的中學生，遊逛上水石湖墟。七年半以後，他隻身重來舊地，尋找時間留下了甚麼痕跡。樊善標在〈石湖墟畔上水圍〉一文中形容：「沒有了水貨客、化妝品店、藥房，但有不少拉上了鐵閘的空舖。」疫情改變了上水的光景，可是他卻看見了城市另一面貌，「說也奇怪，我沒有感到肅殺慘淡的氣氛，反而像回到了小時候的屯門或元朗……今天持續了一年多的疫病，改變了石湖墟的面貌，但也許只是刮掉了最表面的一層吧。」

疫情改變了上水的光景。（香港01）

如今只剩下泥沙

作家李慧筠在書中寫的〈遷徙的人〉，記下不同的人在元朗遷移的故事。她描寫元朗同益商場內的少數族群：「賣印度染髮粉的老闆娘一直用母語聊電話，她掛在店外的服飾顏色鮮豔，或紅或綠，跟陰暗的商場走道形成很大對比。印尼雜貨舖空間狹窄，擠進兩個人，轉身就要推倒貨架了。」按文中所寫，她們離鄉別井，最終卻在元朗落地生根。

城外的人遷進來，城內有不少人也在遷移的道路上。李慧筠遷進元朗後認識了橫洲村民，當中有些因為城市發展被迫遷移。其中一戶村民的太嫲多年前買下土地建屋，幾所簡單搭建的祖屋、高聳的白千層和樹下安葬的貓，均是她生命的全部。如今，她的家已被圍封，而旁邊另一條村落，綠蔭悉數消失，只剩下泥沙。

走不出去的文學散步

作家李日康從事創意寫作教學，他認為文學散步在香港的創意寫作教學中愈來愈普遍，而且在疫情下的網課時代，更見其特殊意義。他在〈疫情過後我們再來〉一文中提到他計劃帶領同學在中西區散步，但卻因為疫情和種種緣由，使得活動不得不預先攝錄，然後在課室播出。「每參與文學寫生（或曰文學散步）我也反問自己，有甚麼是歷史圖片和二手轉述有所不足而必須親歷其境？文學性是否只存在於紙本印刷品？所謂『閱讀』，究竟是甚麼？這些問題在當下更顯尖銳。」

這一次沒能完成的散步路線，也許再不能實現。曾經在社交媒體上吸引眾多目光的「西環碼頭」（西環公眾貨運裝卸區），已在2021年3月1日關閉。「西環碼頭原來是這次中西區文學散步的終點，我們巧合地在圍封前拍下了西環碼頭仍然門常開的光景。」這次攝影，是偶然的安慰，還是絕響的嘆息？空間詮釋的改變，令這個碼頭逐漸遠離了世人的目光，留下的只是一幀幀相片、一段段影片、一幕幕回憶。

前年，西環碼頭已圍封，門常開的光景不再。（區家鳴攝）

每個城市，每段時間，也有獨特的光景。有些物事，童年時陪伴你走過每個日與夜，你總以為數十年後也屹立不倒，卻在你長大成人後的某日，頃刻灰飛煙滅，然後幻化成另一種風景。來吧！嘗試走出去散步，在人生每個值得留戀的地方，陪伴它多一會。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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