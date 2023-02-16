林夕、藍奕邦的情緒病控訴之歌　揭示社會不人道處理｜林綸詩專欄

社會越來越注重精神健康，更多明星歌手更為自己的抑鬱經歷發聲，演藝界自我要求高，表現一目了然，亦易被太多人評頭品足。聽森美的訪問，說他自己接受了自己抑鬱的病情，知道自己是那樣，反而好多了。但病情當然不會一下子就轉好。

文：林綸詩｜原題：抑鬱者之歌



森美拍攝期間更突然感觸落淚

林夕是比較多說精神健康的詞人。陳奕迅在剛剛的演唱會裡，選了《開心不了》，細聽歌詞，覺得是情緒病的教科書之作。

一想起戰亂破壞了文明 我怎可以沒知覺

告訴我幸好這裡沒飢荒 難道便可快樂

不開心就不開心 也別勉強的慰問

但求隨著我的心 灑脫地尊重我的傷感

別要 不開心便找開心 去避過我的良心

消化憂鬱後 才令我拾回自信心

不開心便找醫生 吃藥吃到不會恨

但求藍調更興奮 迫我大笑情況更傷感

不開心未必不堪 快樂也要找原因

一瞬間低落 然後我自然又再生



與其說是情緒病患的心聲，更是他們渴求其他人對待他們時的使用手冊。或許他們不是要鼓勵或安慰，也不用大家嘗試扭轉他們的病情，也不用迫他們開心起來，只要理解他們就可以。

最近藍奕邦與Rapper Matt Force合作，推出新歌《醫生我有病》，是他宣告復出後第二首單曲。（藍奕邦Instagram圖片）

另一個寫這類歌詞寫得切身的是藍奕邦，也是被抑鬱症困擾多年的創作人。去年他寫了《醫生我無病》，而RAP的部份由Matt Force填詞，充滿控訴感。這次不是對周圍的人發宣言，而是對醫生及專業人士，甚至社會上而下的家長式制度。

醫生我無病 無怪病 無暗病

你偏要監生醫病 如批命 才攞命

我生氣卻不生病 如你話 情緒病

看不見世間生病 才稱做 神經病



…..



摩天大廈與 象牙塔

冷冰冰嘅想法阻隔 酸同辣 我緊握住拳頭 對準廢話嘅源頭

最終難免係會遇上不測

然後再冇然後 被延後 象徵式死亡 彷似獵巫 將我驅逐 要我受飢寒



…..



到底身處喺呢個地方

乜模式乜嘢形狀先叫健康

到底身處喺呢個地方

乜模式乜嘢形狀先叫健康

當我身處喺呢個地方

貼上空白嘅標籤令你徬徨

而人類總係鍾意分鍾意分鍾意分鍾意分類 所有真所有假 背後嘅根據



效力環球6年，藍奕邦一直克服情緒病，及後未曾推出過任何個人作品。（藍奕邦Facebook圖片）

經歷過疫情，不少人經過困獸鬥及失去自由，更明白情緒病是甚麼，也更明白有一種病叫「醫生/專家話你病，你就是病」。歌曲牽涉情緒病源頭 (社會不人道的分類和標籤)，情緒病的非人性處理 (象牙塔的單向見解)，說明到更核心的問題，更與新冠疫情的種種有異曲同工之處。大家聽得到他們的吶喊嗎？

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

