斷捨離的學問　了解物品的情感意涵才能清理淤塞的囤積｜開卷樂

每逢新年是否有一種衝動，來個全屋大掃除，或是整理物品，期望去舊迎新？無論家中的擺設或是收藏的物品，當中有些早已被遺忘，我們總是沒有勇氣去捨棄，年復年被擱置在一旁。每件物品的背後，也許都有一段關於自身的故事，一份被壓抑的情感。



文：香港電台開卷樂｜原題：《物品的語言》─捨棄是一門學問



心理治療師安靜嘗試以《物品的語言──心理治療師的手記》一書，揭示物品所折射人的情感，嘗試尋找我們難以「放下」物品背後的情感因由。作者指出，物品與人的潛意識相互影響，並存在一種溝通的關係，物品包含了自身執著的過去、當下的情緒，以及所在乎的將來。每個人對於物品有不同程度的依戀，部份留下來的刻上了創傷的印記，而當人無法放下往事，往往便靠物品作情感的暫存。例如遺孀保留着丈夫的遺物，這些遺物代表的是丈夫活著時的回憶，是屬於人生的重要部份。

每個人對於物品有不同程度的依戀，物品可能刻有創傷的印記，令人無法放下。（圖源：gettyimages）

「囤積是由淤塞而來，淤塞是由心結而來。」我們囤積被遺忘卻又沒法丟棄的物品，也許是來自心結，伴隨創傷、思念、痛苦。作者以親身經歷為例，她指自己字醜，爸爸卻寫得一手流麗的瘦金體。她憶述與爸爸最親密的回憶，就是她小學時，爸爸在陽台上牽着自己的小手，教她寫了個「麗」字。可惜爸爸早逝，「寫一手好字」成了作者的心結，因此她開始收藏大量的筆，過千枝筆也許成為了思念的寄托。

《物品的語言--心理治療師的手記》書封。（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。



節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



極端捨棄也是執念

近年有人提倡「極簡主義」，安靜就認為，真正的整理是面對自己內心的細膩過程，而不是蒙著心眼，將東西說扔就扔。極端的捨棄其實也是一種執念，如果忽視了物品背後的故事，忽略了當中的情感，縱使捨棄了身外物，也捨棄不了心結與執着。「正如一隻崩角的碗，拿來吃飯會容易受傷，那麼就換一隻適合的碗來吃。」書運用這個比喻，意指「斷捨離」需因應自己的內在情緒需要，整理不必要的情感物品，作收納或捨棄以解決囤積問題，而非一刀切將所有物品隨便丟棄。

收納或捨棄，解決囤積問題，不是一刀切將所有物品隨便丟棄。（圖源：gettyimages）

物品也盛載了人與世界之間的情感，捨棄物品是一門學懂如何放下過去的學問。安靜自覺既然寫不到一手「好字」，內心就自然轉化了，追求寫出「好文筆」，也算是向爸爸有交代。直到一天，自己的文章得獎，獲認可以後，心結即迎刃而解，雖然仍然對筆有莫名的情感，但她再也不囤積大量的筆了。

在變幻難測的人生中，整理自己的物品能夠得到作者所謂「重新獲得人生的掌控感」，重建人生雜亂的秩序，從物品之中營造一個自己心靈舒適的場所。而據書中引述心理治療學者之言，整理物品的過程亦有助紓壓。了解物品的語言，正是這本書提醒讀者最重要的事。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【開卷樂其他文章：舊日文創｜別出新裁宣傳單張——戲橋 見證粵劇發展輝煌史】

【開卷樂其他文章：古代文人最高境界 以畫說道寫出人生哲學的「文人畫」】