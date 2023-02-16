家具設計大師Milo Baughman作品歷久不衰秘訣　奠定現代輕奢美學

【Designer Chair/ 設計】對生活品味有要求的朋友，家中大小物件都會有所執著。雖然希望家具、室內設計品質高而具格調，但有時又怕過於豪華，一種追求精緻生活、低調奢華的「輕奢風」或許就適合大家。



951 Design Classic Chair 由 Milo Baughman 於 1966 年設計，是上世紀中葉最具標誌性的現代椅子設計之一。 擁有細長的矩形鋼架、豪華的混合羽絨座椅和包複式扶手，是現代風格和誘人舒適感的完美結合。（圖片來源：Thayer Cogginsvat）

輕奢風雖然講求奢華質感，但亦以現代簡約設計為基礎，奢華在於物料和設計細節上入手，拒絕過份誇張高調的概念和外觀，令人想起美國一位著名的家具設計大師Milo Baughman說過：設計過於誇張只屬於藝術館。這位大師出生於1923年，其家庭是做室內設計的，所以自小就培養出對設計的興趣。直到二戰之後Milo Baughman年僅24歲便開設自己的建築設計工作室，但令他聲名大噪的，也歸功於1953年開始與家具製造商Thayer Cogginsvat長達半世紀的長期合作，令兩者雙雙入選美國家具名人堂，並創造出一個又一個經典作品，算得上是美國現代設計的教材式典範。

Fred Chaise 是 Milo Baughman 在 1953 年第一次會面時向 Thayer Coggin 提出的第一個設計建議，它是一個富有遠見的現代經典。具有由鋼製成的楔形腿底座和輕量裝飾框架。（圖片來源：Thayer Cogginsvat）

Milo Baughman的設計理念之所以深受喜歡，全因他了解現代人的生活節奏及需要。於上世紀初，家具設計界創造出不少令人耳目一新的變革，由以往著重裝飾改為重機能，設計變得簡約，發展到上世紀中後期，Milo Baughman這批設計師繼承了以人為本的精神，設計基於用家需求為主。

Draper Chair 是由 Milo Baughman 於 1965 年設計的現代經典之作。採用堅固的胡桃木框架、蒸汽彎曲的膠合板內部框架和奢華的定制內飾，散發出經典的型格和持久的美感，同時兼備舒適度。（圖片來源：Thayer Cogginsvat）

他深明現代人生活節奏急速又壓力大，回到家中希望感受到的是舒適、簡單、放鬆。與此同時，辛苦工作的目的，是想換來優質的生活，所以在用料和細節上亦要匠心處理。一般家具會用上木材來營造舒感，但Milo Baughman卻想嘗試將金屬或塑膠這些本來常見於辨公室的物料帶到家居，而且會經過精心打磨與拋光、甚至用層塗和氧化，來營造出不同的氛圍與效果。

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在數十年之前，當時的「現代人」與今天的人們亦有著偌大的分別，Milo Baughman的作品來到今天依然備受歡迎，除了捉緊了用家的心，亦是因為他貫徹了經典的審美原則，使得作品歷久不衰。雖然他的設計前衛，但拒絕盲目追求新奇的意念，強調突顯作品材質物料的本質，並以流暢爽快的線條配合。他的設計常被抄襲、改造，但始終難以複制出作品的精粹，例如他能夠將傳統上沉重的躺椅設計得輕便又耐用。不論是金屬、木材還是塑膠，在他手上都能變成恰到好處的設計細節，回顧他的名言：設計過於誇張只屬於藝術館，但偏偏他的作品卻好比現代藝術一樣，卻是同時適合藏於藝術館和家居之中。