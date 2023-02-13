《風再起時》香港電影史詩式佳作顛覆同類型片思維｜何故專欄

《風再起時》，翁子光導演比《踏血尋梅》更上一層樓、將香港電影推上新高峰的史詩式佳作！



《風再起時》電影海報

《風再起時》，作為第46屆香港國際電影節開幕電影，並且代表香港角逐第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，除了星光熠熠，攝影、美術、配樂和聲效都令人嘆為觀止，將老掉牙且拍到爛的「四大探長」，攝製成為《阿飛正傳》加《花樣年華》，既反叛又唯美，比王家衛更王家衛，顛覆了大家對人物傳奇和警匪類型片的思維！

《風再起時》電影劇照

《風再起時》表面上是「四大探長」的新世代傳奇，實際上卻是以古鑑今的寓言故事。劇情橫跨三十年，多角度探討殖民地時代香港的轉變，主角們都是說故事的人，但同時也是故事裡的人，大家都未能完全掌握自己的命運，大家都有不同的遺憾。「磊樂」和「南江」雖然曾經叱咤風雲，其實也只是動盪大時代裡的過眼雲煙。風流總被雨打風吹去，只好靜待「風再起時」⋯⋯

《風再起時》電影劇照

《風再起時》在浪漫演義中，重新塑造了「磊樂」和「南江」的形象，也改寫了部分香港歷史。純真的「磊樂」竟然是跳舞高手，舞會中在「南江」的鋼琴伴奏下大跳踢躂，盡顯郭富城的舞林王者本色，其後以街頭群舞來表達他和蔡真（杜鵑 飾）的關係轉變，更是神來之筆；深情的「南江」文武雙全，這個放棄了打字機，選擇了槍的「周慕雲」，幾場槍戰都非常精彩，扣人心弦！翁子光身兼編劇和導演，將兩位主角的優點，發揮得淋漓盡致！然而，淪陷時期的劇情太戲劇化，最後提及陳水扁的貪污案也太刻意，或許是為了市場需要，卻是瑕不掩瑜。

《風再起時》電影劇照

《風再起時》由兩大影帝主演，絕對是焦點所在！梁朝偉固然不會令你失望，郭富城卻是比想像中更精彩！飾演二人年輕版的林耀聲和徐天佑，形神俱似，大放異彩。其他星級演員中，杜鵑飾演「磊樂」夫人蔡真，令人眼前一亮，她的旗袍造型充滿誘惑，難怪「南江」會對她念念不忘（可惜沒有迴響）；春夏飾演改寫「磊樂」一生的舊愛小瑜，窩心動人，我見猶憐，難怪「磊樂」因為她「純真早已枯萎」，對她「追尋又繼續追尋」，但在「夢裡的影子終可接近」時，卻是悲劇的開始。

《風再起時》電影劇照

重點是飾演「跛豪」的謝君豪，雖然出場不多，卻演活了一代梟雄，比飾演另外兩位探長「肥B」和「嚴洪」的周文健和譚耀文更搶鏡！太保、金燕玲、艾迪、吳卓羲、張繼聰、何珮瑜、張松枝、白只、何啟南、陳國新、尹揚明、張可頤等都有不俗的表現。然而，最厲害的是肯定飾演廉政專員「阻住你」George Lee的許冠文，也是全片最大驚喜，他壓軸一夫當關以英語舌戰洋人高官，說出香港人的心聲，簡直是技驚四座！

《風再起時》電影劇照

《風再起時》充滿餘韻，雖然片長144分鐘，卻是意猶未盡。相信有不少精彩片段被剪掉，期待有機會看到足本的導演版。

《風再起時》電影劇照

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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