Warhol、林肯起死回生？　奧斯卡得獎化妝師妙手打造幾可亂真雕像

【超現實/ 雕塑/ 特效化妝】曾憑《黑暗對峙》（The Darkest Hour）獲奧斯卡最佳化妝與髮型設計獎的辻一弘（Kazu Hiro）不僅是出色特效化妝師，更是技藝高超雕塑家。他似乎有一種起死回生能力，其超現實主義雕塑完美復刻Andy Warhol、Audrey Hepburn、林肯等歷史名人面容細節。若不是留意到雕像頭部以下便不是人體形態，說不定會以為是活生生真人。



辻一弘Andy Warhol雕塑作品（Kazu Hiro官網）

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辻一弘手中雕塑作品多是真人兩倍大小左右頭部雕像，使用樹脂、鉑矽等材料，仔細研究名人面部骨骼、肌肉走向，甚至細到毛孔粗細、皮膚肌理、汗毛走向都能一一復刻，他對這些面容可能比他們生前家人好友了解得更透徹。若是專心看，你甚至能在搖滾樂巨星Jimi Hendrix雕塑中找到一兩顆即將冒起的粉刺，還有眼球裡細微血絲。

辻一弘Jimi Hendrix雕塑作品（Kazu Hiro官網）

對比其他雕塑家作品，他最突出或許是其作品中眼神表達。他創作之達利雕塑眼神銳利且帶一股偏執狂氣，林肯作品表情嚴肅注視遠方，墨西哥藝術家Frida Kahlo眼眸則沉靜而靈動。這些人物多是保留中性表情，不悲不喜，他表示：「我力求保持一種沉默，一種能挑逗你好奇心的模棱兩可，讓你不斷猜測那些眼睛背後隱藏著什麼想法。」他認為眼睛是雕塑最重要一部分，放置眼球通常是他最後一道工序。

之所以會開始創作超現實主義雕塑，其實是與辻一弘多年特效化妝經歷有關。辻一弘生於京都，從小對動手製作感興趣，經常花幾個小時在垃圾場尋寶加工。他在高中時看到美國Fangoria雜誌中著名特效化妝大師Dick Smith的一篇文章，便寫信與他交流，畢業後更受他指導進入電影行業，成為日本特效化妝早期開拓者。

辻一弘《黑超特警組》（Men in Black）特效化妝作品（Kazu Hiro官網）

辻一弘在電影行業履歷驚人，1996年26歲時便成為《黑超特警組》（Men in Black）特效化妝師，其後也參與《奇幻逆緣》（The Curious Case of Benjamin Button）、《決戰猩球》、《變形金剛》等多部賣座電影製作。他在2012年決定辭掉電影工作，轉為專注雕塑創作，他透露：「那段時間，我對在電影行業工作有點厭倦，因為我得到大部分工作都不是我想做的。」他在創作雕塑時常常會用上特效化妝技巧，而他第一件作品正是為恩師Dick Smith八十大壽製作之頭部雕塑禮物。由於其他參考人物均已死去，Dick Smith也成為唯一一個能和自己雕像合照的人。

辻一弘Dick Smith雕塑作品（Kazu Hiro官網）

後來在2016年，曾與辻一弘在《決戰猩球》合作的Gary Oldman特意聯絡他，請求他出山幫助其打造《黑暗對峙》丘吉爾形象，角色大獲成功，兩人均憑此作獲得2018年奧斯卡獎。辻一弘其後正式復出，在2020年憑《爆炸性醜聞》（Bombshell）再次獲得奧斯卡最佳化妝與髮型設計獎。現時他特效化妝以及雕塑創作雙線並行，若讀者有興趣，可以到其官網以及Instagram了解更多。