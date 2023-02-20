針孔攝影大師DIY相機啟發創意　以不尋常視角展示與別不同的世界

從前上常識和物理課，你有學過攝影的原理嗎？其實在沒有攝影機情況下，我們也可以拍攝相片，只要我們具備一些常見物資，以及尋找適當的環境場所。



英國針孔攝影大師Justin Quinnell從事針孔攝影多年，被譽為世界針孔攝影專家的Justin一直致力推廣廉價又有趣的針孔攝影。他曾以啤酒罐、紙盒等廢物製作攝影機拍攝相集系列，他甚至試過用嘴巴作為相機，從口中拍攝世界。你有想像過用嘴巴拍出來的景象是什麼樣嗎？



Justin Quinnell是針孔攝影界的佼佼者，他以針孔技術拍攝影像作品超過三十年。Justin對於針孔攝影的熱愛可能與他四歲的時候因進行過數次的眼部手術，令他需要長時間戴上只有一個小孔的眼罩生活有關。Justin從眼罩小小的細孔中觀看世界的經驗讓他流下深刻的印象，使他對這種形式的視角經驗產生興趣，也成為了他日後踏足針孔攝影的契機。Justin多年來經常到訪不同的大學演講，又舉辦工作坊教授針孔攝影，他期望人們能夠發掘針孔攝影的樂趣，同時亦不斷探索針孔攝影的可能性。

事實上，針孔攝影是一種沒有鏡頭的攝影方法，利用針孔成像原理把光線引進相紙等的感光材料，從而攝下影像。針孔攝影需要的材料相當簡單，任何不透光的物件基本也可以成為針孔相機，只要在容器身上鑽出一個小孔，控制曝光並加設快門，不論是鋁罐、蔬菜，抑或整棟建築，都可以成為你的針孔相機。

Justin Quinnell放在口中的針孔攝影機．（圖源：網上圖片）

「MOUTHPIECE」系列是Justin Quinnell最著名的針孔影像作品，他用嘴巴作為相機，以他嘴裡的視角拍下近百張他的日常生活照。相集紀錄了Justin到世界各地旅遊時到訪過的風景地標，威尼斯的聖馬可廣場和悉尼的歌劇院；這些名勝或許我們腦內多少已有一點既定的想像，但從Justin奇怪的視點再次觀看，卻又看出不一樣的味道。另外，Justin還利用針孔相機，把去看牙醫的經歷拍下來。平常只有牙醫檢查和觀察我們的牙齒，多得Justin口中的視角我們終於能夠反觀正為我們檢查口腔的牙醫。

由於針孔攝影不能調校聚焦，導致最終成品未必能拍出清晰的影像，令針孔攝影給人業餘的印象。然而，Justin Quinnell卻認為這反而是針孔攝影的價值所在，由於針孔相機並不花錢，可以自行製作，即使是沒有資源的孩子也可以擁有接觸攝影的機會。再者，針孔攝影比起菲林相機更加具挑戰性。針孔相機沒有預覽影像或構圖功能，從拍攝到沖曬都無法掌控影像狀況，如此的不確定性就像我們的生活一樣，無法預計，充滿刺激。Justin曾經拍攝過一個需要曝光六個月的攝影項目，作品最終紀錄了太陽移動的軌迹，而當中的未知和等待的興奮是一般攝影不能提供的魅力。

我們早已生活在一個科技的時代，輕而易舉地我們就可以拍下清晰而美艷的作品，這使得願意等待和認真理解事物的人愈來愈少。針孔攝影的確輕易就能被更好的鏡頭和鏡片超越，但針孔攝影事事親力親為的經驗卻無法被取代。世界需要更多吃力不討好的人們。