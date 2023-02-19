日本戰後代表建築中銀膠囊塔拆前最後影像　圓窗裡住戶如何生活？

2022 年，具有 50 年歷史的日本代謝派建築運動代表作品「中銀膠囊塔」確定進行解體工程。



落成於 1972 年，由黑川紀章建築師設計的「中銀膠囊塔」，由兩座相互連結的大樓組成，包含了 140 塊預鑄的膠囊體，每個膠囊體是約莫 3 坪大小的生活空間，裡頭衛浴、床鋪一應俱全。中銀膠囊塔被認為是現代建築史上首座真正以膠囊般的建築模塊興建的建築，每一個獨立單位被設計為可以獨立更換，在多年後也許整棟建築都由新模塊重組，而達成一種動態更新。

文：moom bookshop｜圖片來源：《中銀カプセルタワービル 最後の記録》



《中銀カプセルタワービル 最後の記録》（圖片來源：https://moom.cat/l/JZAzzm）

《中銀カプセルタワービル 最後の記録》（圖片來源：https://moom.cat/l/JZAzzm）

「中銀膠囊塔是以代謝運動思想為基礎的建築物。本來的概念是每 25 年更換膠囊體，使建築物可以半永久的被使用下去。然而直到 50 年後的現在，卻一次也沒有更換過膠囊體。

《中銀カプセルタワービル 最後の記録》（圖片來源：https://moom.cat/l/JZAzzm）

雖然中銀膠囊塔在今年春天之後就會被解體，我們會將膠囊體拆下，與黑川紀章建築都市設計事務所一起，使它們以 50 年前的樣貌再次誕生。重生的膠囊體會捐贈給美術館或博物館，如此一來，膠囊體與代謝運動的歷史將會傳承後世。

⋯⋯以此為契機，新的創作者、藝術家出現，承襲代謝運動的思想，『新・膠囊建築』因此誕生，我們引頸期盼著這樣令人興奮不已的未來能夠來到。」——中銀膠囊塔保存・再生計畫代表前田達之

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本書以超過 400 張照片，紀錄下 114 塊膠囊體的風景。收錄兩篇解說（松下希和、鈴木敏彦），以及黑川紀章建築師兒子黑川未來夫與代謝運動研究專家八束はじめ的對談。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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