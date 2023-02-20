《銀河鐵道999》、《宇宙戰艦大和號》日本科幻巨擘松本零士逝世

著有《銀河鐵道999》、《宇宙戰艦大和號》等經典作的日本國寶級科幻漫畫家松本零士於2月13日因急性心臟衰竭逝世，享年85歲，消息釋出後大量漫畫迷表示不捨。



松本零士長女松本摩紀子今天（20日）通過其所屬公司零時社發表聲明，指父親已「啓程前往星海」。她在聲明中寫道：「他作為漫畫家，通過描寫故事讓自己想法馳騁，度過了幸福人生。松本常說：『在時光輪迴的遙遠之地，我們還能再次相見。』我們也如此相信著，期待那一天到來。在此向一直給予支持的各位粉絲、將作品推向世界之相關業界人士、各地政府和團體、從他年輕時便開始一起切磋琢磨畫技之漫畫老師、以及旅行時給予支持的醫護人員表示衷心感謝。」其喪禮早前已由妻子牧美也子主持下進行，稍後將舉行公開告別儀式。

松本零士（Getty Images）

松本零士原名松本晟，1938年出生於日本福岡縣久留米市。從6歲開始畫畫，9歲時受手冢治虫《新金銀島》、《月世界紳士》等作品啟發開始畫漫畫，並於1954年15歲時發表處女作《蜜蜂的冒險》，獲得雜誌《漫畫少年》第一屆「新人王」獎。其後他立志成為漫畫家，剛開始主要創作少女漫畫，實際漫畫家出道作則是1957年《少女》雜誌刊載之《黑色花瓣》。後來在1960年代後期轉戰少年漫畫領域，創作出《銀河鐵道999》、《宇宙戰艦大和號》、《千年女王》、 《宇宙海盜夏羅古》等經典作品。他積極參與動畫製作，70年代中期不少作品被動畫化，在日本國內外掀起科幻作品熱潮。

在2019年11月，松本零士前往意大利參加《宇宙海盜夏羅古》放映40週年活動時曾昏迷緊急送院，疑似中風。雖然在回國修養後並無大洋，但由於年事已高，不久前再次因為身體不適就醫。

日本科幻先驅

松本零士是《宇宙戰艦大和號》標誌性作品的導演及人設、作畫監製

其代表作《宇宙戰艦大和號》是日本最具影響力動漫系列之一，影響《高達》系列、《新世紀福音戰士》等多部後期作品。與尋常先連載漫畫再改編為動畫做法不同，《宇宙戰艦大和號》先於1974年推出26話動畫，再推出漫畫和電影。作品講述在未來星際戰爭中，地球防衛軍利用外星提供技術，將沉睡於海底的大和號戰艦改造為宇宙戰艦，抵抗敵人加米拉斯帝國入侵並展開遠征。作品全盛時期在日本國內曾有多達851個粉絲團體，人數達15萬人。

《銀河鐵道999》少年星野鐵郎母親被機械殘殺，得神秘女子美達露相助，登上999銀河列車出發換取機械身體為母報仇，旅程中他體會到生命的重量……

他另一膾炙人口作品則是1977年到1981年連載於《周刊少年King》雜誌之《銀河鐵道999》。故事設定在銀河特快列車999號，是地球及其他星體聞名之間主要交通工具。男主角星野鐵郎母親被機械伯爵殺害，母親遺願是希望他能抵達免費供應機械身體的星球永遠活下去。後來他遇到神秘女子梅德爾送他一張無限期車票，兩人登上999號列車展開夢幻星際之旅。作品曾於1978年獲得小學館漫畫賞，改編動畫及劇場系列大獲成功，被認為是日本動畫黃金時代名作。