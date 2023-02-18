日本宇都宮大谷資料館　簡直是影視創作天堂？｜還是日本｜湯禎兆

最近到日本遊玩，不無偶然地到訪了宇都宮的大谷資料館，是一個非常宏偉及吸引的地下採石場，看得人耳目一新。只不過更惹人深思的，原來此資料館是影視熱門勝地，不少作品均曾在此取景，大抵香港的電影人一定會羨慕不已，有如此勝景又樂於作影像共享，不啻為創作人的天堂異鄉。

文：湯禎兆｜原題：浪費大好場景



在芸芸一眾曾在此取景的作品中（其實是以數十計），我印象較為深刻的是園子溫的《屍奔女子高校》（１５），一眾女生的馬拉松逃生場面，正好在龐大的地下採石場拍攝完成。可是由衷而言，正好園子溫大部分的作品般，基本上一切的人物背景都不過是道具旁枝，用作為表達作者的意念而已，此所以可說甚為可惜，令地下採石場的存在與文本之間的關係脫節而行。

我一邊參觀時一邊不禁意念不絕，古蹟與空間的適切配合，徹頭徹尾正是偵探文本的最佳發揮場所。而若針對地下陰冷絕境的意象，那自然就是浪跡天涯的苦命鴛鴦勝地。無論如何，總較園子溫喧賓奪主的取景為佳，當然作為隔岸觀賞的遊客，一切都不過空想而已……

(圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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