國寶級戲曲大師裴艷玲到港　師生共演經典角色發揮淋漓盡致

國寶級戲曲藝術家、河北梆子大師裴艷玲近日率領石家莊河北梆子劇團來港演出。裴艷玲為國家一級演員，同時是三度榮獲中國戲劇梅花獎的得主，在中國戲曲界可謂無人不曉，曾經多次來港演出皆座無虛席，今回於戲曲中心大劇院舉行的折子戲示範，將傳奇角色鐘馗交由入室弟子出演，裴老師本人飾演的薛平貴以及武松盡現風采精粹，在示範之後舉行講座，分享多年來的心得與感想，訴說中國戲曲藝術文化的傳承故事。



《平貴別窰》 裴艷玲、劉莉沙 （圖片來源：西九文化區管理局）

身處香港的我們對於戲曲相信毫不陌生，至於河北梆子亦是仍活躍於大家眼前的古老戲曲之一，河北梆子的曲調較為高亢激昂，非常適合演唱悲壯、無奈、憤怒之情，例如裴老師飾演過最為人所津津樂道的角色鐘馗，以及是次出演的《平貴別窰》、《武松醉打蔣門神》等。於上周末（2月19日）舉行的《師生傳承講座及折子戲示範》當中，上半場有六齣作品：《女殺四門》、《打瓜園》、《界牌關》、《挑滑車》、《夜審姚達》以及《平貴別窰》，《平貴別窰》講述唐代武將薛平貴在出征之前與其妻子王寶釧道別，薛平貴一角由裴老師擔演，劇作中盡情流露出難離難捨的細膩之情。

《師生傳承講座及折子戲示範》一眾演員謝幕（鄭子峰 攝）

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至於下半場則是取材自中國文學經典《水滸傳》中武松痛打惡霸蔣門神一幕，武松同樣是裴老師的拿手武生戲，有別於薛平貴展現的離別之情，武松彰顯剛強的性格，為民除害的本色被裴老師發揮得淋漓盡致，入型入格甚至掀動台下觀眾的情緒。裴老師今年已年過七十，演繹的反串角色仍然恰到好處，縱使完場後講座上坦言已年紀大，只能夠盡力演出，觀眾卻依然受落，後來裴老師透露原來之前已動過大型手術，怎料身手依然矯健，也是令人佩服之處，盡顯台上一分鐘，台下十年功之深厚功力。

裴艷玲 （圖片來源：西九文化區管理局）

裴老師分享道，早在上世紀80年代首次踏足香港的舞台，各大劇院都有留下過演出的痕跡，是次卻是首次將河北梆子劇團帶到香港。是次講座主題為師生傳承，裴老師指出在這個年代傳統的文化產業難免面對式微的危機，能多演一場就是一場，但她心底裡覺得戲曲是不滅的：「有人看就有人演，有人演就有觀眾看」，戲曲就是一個如此的循環。正如今回在戲曲中心演出了三天，每場皆全院滿座。相信對於每一位演員而言，舞台、演出就是生命，隨著年紀漸大，演出的機會可能愈來愈少，但裴老師仍然希望最後一次的演出可以再次見到大家。

圖片來源：西九文化區管理局

河北梆子約有兩百多年歷史。它源於山西、陝西的梆子腔，屬梆子腔系的一個支脈，流行於河北省南部、天津和北京。河北梆子唱腔集三地的民風音韻為一體，曲調高亢激昂，適合演唱悲壯內容的戲劇。於2006年河北梆子被批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。



裴艷玲，出生於1947年，河北肅寧人，中國河北梆子演員，一級演員，兼演京劇和崑曲。曾任河北梆子劇院一團團長、河北梆子劇院院長、河北省京劇院裴艷玲劇團團長，現為河北省京劇院院長。曾於1985年、1995年、2009年三度獲得中國戲劇梅花獎。

