外星麥田圈！藝術家父子檔創作沙畫藝術　把握自然稍縱即逝短暫美

時間和潮汐一樣，從不等人。但偏偏正是那剎那間的曾經擁有與經歷，才令事物變得分外珍貴，分外美麗。



加州一對藝術家父子Jim Denevan和Brighton Denevan都鍾情沙畫創作，他們到訪世界各地不同的沙灘作畫布，拿起簡單的用具勾勒出美豔的沙畫藝術，並隨著風化和潮汐漲退，不留半點痕跡地化成我們的回憶。



Jim Denevan和Brighton Denevan的沙畫作品。（圖源：Brighton Denevan Facebook）

父親Jim Denevan最著名的身份可能是他廚師的工作，他的戶外用餐體驗活動「Outstanding in the Field」在美國頗有名氣，會根據當地新鮮食材和地點設計餐單，並以家庭式晚宴給予客人不一樣的飲宴體驗。自小就與海灘和自然一同生活的Jim Denevan同樣是一位非常出色的沙畫藝術家，他年輕時經常會到海灘滑浪，一滑已是一整天，長時間跟海灘相處令他對自然和沙灘產生了不少熱情；有天，他被沙灘空曠和可塑性吸引，意識到沙灘作為一幅畫布能夠抒發他的情感。於是他便開始了沙畫創作，藉著逐少逐少將空白的沙灘填滿，成為他自我療癒和平靜心靈的重要出口。

Jim Denevan從事沙畫創作二十多年，期間曾到過世界不同地方的沙灘、沙漠創作沙畫。而他的兒子Brighton Denevan受著父親薰陶，亦承襲了父親對大自然和創作的熱愛，一同投身於沙灘上作畫。Brighton Denevan從5歲起開始在紙上隨意畫畫，同時他又是父親的小跟班，二人經常一起到海灘待好幾個小時，拿著耙和棍等簡單工具，創作出如計算般完美、對稱的作品。

沙畫最大的特點莫過於它的時間性，跟隨潮汐海浪，一夜過後心血很可能化為烏有。Jim Denevan就曾以四個月時間策劃一幅作品，並再花了一個多星期在沙灘上繪畫。完成後，沙畫不久後被一次突如其來的海浪洗走。儘管如此，他們父子仍然對沙畫創作樂此不疲，他們認為沙畫教會他們最大的道理正是：「沒有什麼是永恆」。美好的事物就如自然一樣無法把握，無法控制，當它尚存時便好好欣賞、記錄，一旦畫作被擦掉，又再重新創作，沙畫的魅力也正是如此，它總像一幅無盡的畫布給予你無限靈感。「況且作品假如被放置超過幾天，畫作也就變得俗氣起來。」Jim Denevan這樣道。

沙畫的創造和破壞總是交織在一起。今年年初，美國加州遭遇數十年來罕見的風暴侵襲，不少房屋倒塌，太平洋海岸也變得殘破不堪。Brighton Denevan趁著下個風暴來襲前在沙灘上刻劃出數百次「堅持」（Persevere）的作品，希望為當地居民傳遞希望。當時天氣風雲色變，有時創作到一半便有大浪把部分作品沖走，但他亦不荒不忘地再花時間慢慢補回作品直至完成。過中的「堅持」和與自然共處的態度也令人看到沙畫的魅力。