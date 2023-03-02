未來藝術品、建築甚至人體由細菌構成？可生長又堅固的3D打印物料

【3D打印】正常人一聽到細菌二字便會避之則吉，但有沒有想過，細菌竟然可以應用於3D打印技術，為未來藝術界或建築界帶來重大改變？



圖片來源：EPFL

細菌向來都是一把兩面刃，細菌感染會令生物患病甚至死亡，但同時原來人體內存在的細菌幾乎所有都是有益的，功能在於消化食物、殺死外來病菌，甚至有助於生產維生素和礦物質。瑞士一所工程學院洛桑聯邦理工學院（EPFL）最近釋出一項研究，一種名為「巴斯德氏孢子菌」（Sporosarcina pasteurii）的細菌可以在含有尿素的溶液中觸發礦化過程，從而生產出碳酸鈣。這項發現未來有望應用於修復損壞的建築、雕塑、藝術品甚至珊瑚礁。

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3D打印技術現時在很多領域中都有應用，例如製造業、醫療、教育等。3D打印有助於製造產品原型、小批量或定制生產，隨著技術的進步和成本的降低，近年更擴展至建築、食品、服裝等的範疇，不過其限制在於打印的物料必須是流質的。EPFL的研究人員利用「巴斯德氏孢子菌」的特性用來製作出打印物料「BactoInk」，可以從液體形態透過礦化或硬化具體化成任何形狀，製造出堅固、輕便和環保的物件，應用層面極為廣泛。

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傳統上創作雕塑需要專業人士或藝術家的大量體力和技巧，如果製造陶瓷則需要高溫，BactoInk卻免除了這些創作的限制與門檻。對於修復藝術品、雕塑或者建築方面，BactoInk可以直接注入其中，為很多本來令人束手無策的情況提供解決方案，並且對於創造建築和基礎設施，例如橋樑和建築外殼出一分力。

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另一方面，近年環境問題對珊瑚礁的破壞嚴重，由於珊瑚主要由碳酸鈣構成，而海洋酸化則會令珊瑚生長速度變慢和脆弱，BactoInk竟然可以製造有助於修復受損珊瑚礁的人造珊瑚。最後，BactoInk亦可以應用於生物醫學之上，因為其生物複合結構可以模仿骨骼，意味著它有機會在未來對於重組身體某些部分作出貢獻。基於以上提及的種種潛能，EPFL的團隊目標是創造出一種可持續的生物材料，以替代現有的傳統建築和製造材料，由簡單以至複雜的結構都可以透過3D打印技術實現出來。