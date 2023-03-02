黃子華的第三度當紅　從票房毒藥到《愛我別走》一票難求｜林綸詩

黃子華由《飯氣攻心》開始，勢不可擋，一直延至《毒舌大狀》和舞台劇《愛我別走》，這種受歡迎程度，我會稱為「黃子華當紅第三波」。

文：林綸詩｜原題：黃子華的第三度當紅



第一波當然是他的棟篤笑，聽他講《娛樂圈血肉史》就知道，在娛樂圈沉得想離開時，他在黃霑的鼓勵之下，試試棟篤笑，亦讓他在這個圈找到一席位。而宏觀去看，他的自嘲到位，成就了知識份子的一個強大發洩渠道。九七前做《秋前算帳》，把政治講到自己的新高峰，之後99年《拾下拾下拾年棟篤笑》則側重社會觀察，把香港小市民的見聞及感覺梳理好，以棟篤笑吐苦水，甚至開宗明義為中產代言。

《男親女愛》中黃子華所飾演的余樂天，遲到、早退，無能又經常累事，但卻因為是梅日仙（苑瓊丹飾）之表姪而保得住律師樓的工作，實在是「契弟」的代表。（電視畫面）

第二波，00年他在TVB拍了《男親女愛》，是《拾下拾下》中的小市民延伸。雖然仍是以棟篤笑的形象和節奏去演戲，但《男》為他拓展了更闊的觀眾層，他的角色成為星斗市民打工仔（不只是中產）的縮影：面對工作的壓榨只能在口舌上作微弱的反抗，仍無阻找尋自己的自由一片天——養小強，睇AV，貪些小便宜，不過終歸是個善良的人，大概真的說好了香港故事。

《我有小小強》專輯封面（Spotify）

那時候，覺得黃子華得到了香港人的心。《男親女愛》的熱潮更令他的光芒亮到音樂——那還是買唱片代表支持的時代呢。同年黃子華推出專輯《我有小小強》，我現在拿起來也覺得挺好笑的，因為他的真的不懂唱歌，為什麼我會買？大概那首他填詞的《藍天》真的太純情，太快樂了。就是為了這首歌而買吧。

//藍藍天空高掛我的夢

深海 潛入最深追逐確與眾不同

沿途快樂自由陪伴我

美夢成真因你讓我到處去碰



…



熱切追求求有意思

一生匆匆渡過

浪泊天涯隨你意思

星空野地皆可//



在《娛樂圈血肉史2》裡面，子華表示在拍攝《非常公民》的時候患上了抑鬱症，在台上他說當時看了哪一套漫畫開解自己？答案：老夫子

但可惜的是，電視劇的成功並沒有為他帶來電影的成功，而那裡才是他藍藍的天、夢想所在。之後，他更被標為票房毒藥，連自己編導的電影一樣，不賣座也不賣口碑。他在2010年的《娛樂圈血肉史2》曾說這如一個天註定的悲劇——他最想做電影，甚至願意為藝術犧牲，以為自己做文藝片，為演好「溥儀」（《非常公民》(2001)），餓自己至瘦了幾十磅。然後就沒有然後了。而10年後拍的電影，兼顧起編導的身份，也無助他的電影路。他曾經嘗到當紅的滋味，但永遠不在他至愛的電影裡。

《最後禮物》口碑載道，詢眾要求再加十場，創下疫情中最多場數舞台劇紀錄。

今天，他終於做到了，他的夢想是演戲，無論是電影還是舞台劇，他的存在不再是票房毒藥。第三波當紅、行運，他的套路雖然還是棟篤笑的那個牙尖嘴利的小人物，但也不限於《男歡女愛》那個余樂天了。很早期的黃子華已是走小人物的路線（我尤喜歡《三個相愛的少年》的同性戀者、《呆佬拜壽》的二少爺、《人間色相》的性無能司機、《奪舍》的半身不遂警察），就是香港弱男邊緣男，就算做奸角，也有種揮之不去的「弱」，與他真人的腦袋很不同，這可能就是他的有趣之處吧。而作為他的忠實支持者，最想見到是他可藉第三波當紅，以更多的機會和磨練，把自己的演技再帶到更高層次，在藝術上走到更闊的路。恭喜，加油！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

