展覽｜時間凝固之城的日常　得獎攝影師鏡頭下夏灣拿佛羅倫斯街頭

撰文：梁嘉欣
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【展覽/街頭攝影/黑白/意大利/古巴】一般說起古巴夏灣拿腦海裡可能會出現各色古董車、充滿熱帶氣息街景；而意大利佛羅倫斯則是大片工整磚紅色，大教堂著名圓頂照入眼簾。這些景象都離不開當地建築色彩，但若去除顏色影響，以黑白拍攝兩座城市街頭巷尾，又是否能保留城市本真？「Split Seconds」展覽將展出得獎攝影師Abe Kogan於夏灣拿以及佛羅倫斯兩座風景如畫城市中，拍下的精選攝影作品。

Abe Kogan作品（圖片由Leica提供）
Abe Kogan作品（圖片由Leica提供）

「Split Seconds」是Abe Kogan一系列城市攝影名稱，意指瞬間。概念源於攝影師在回顧自己作品時，發現自己大部分作品均使用1/125秒快門速度，所以110張照片中所有動作的持續時間加起來不到一秒，每張照片都攝於須臾之間。在這個系列中，他手持相機穿梭各種代表性城市街道，捕捉路人面貌。他通過展示繁華街頭生活、崎嶇海岸線，以及公園和建築物等不同場景，創作出能喚醒居民回憶之日常生活影像。

展覽會展出藝術家2015年在古巴夏灣拿攝影作品，照片去除所有熱帶色調，集中展現當地城市脈絡，藝術家將其稱為「哈巴內拉舞曲的節拍器 (the metronome of its Habaneras)」。在夏灣拿，時間彷彿被凝結，街道上留著曾經輝煌建築和舊式美國汽車， 幾乎沒有名牌旗艦店蹤跡。當時美國與古巴簽訂協議，兩國關係漸趨正常化，攝影師鏡頭下是一座處於變革邊緣的城市。他遊走社區，捕捉人們在露台上交談，或是於門前徘徊畫面，動蕩時刻下古巴人民依舊熱情。

Split Seconds展覽圖片（圖片由Leica提供）
無論變化有多大或速度有多快，夏灣拿都將重塑自我。這裡呈現之影像超越政治和流言蜚語，展示其作為世上最宏偉城市之一的恆久面貌。
Abe Kogan

除了夏灣拿作品外，展覽還展出了Kogan在佛羅倫斯攝影作品。這是同系列中的第二輯作品，Kogan前往文藝復興發源地意大利，以鏡頭探索古代遺跡與現代主義碰撞下化學反應。作品中不僅能看到古城宏偉建築，同時保留街頭巷尾動人細節，復刻當地豐富文化。

【展覽地圖】

【展覽詳情】
名稱：Abe Kogan: Split Seconds
地點：銅鑼灣白沙道12號地舖 /國際金融中心商場2樓2026號舖
日期：即日至4月6日

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