信還可以這樣寫？　日本藝大生各顯神通交出最好玩期末功課引熱議

【日本/京都/藝術大學/陶瓷】每到期末，學生難免愁眉苦臉煩惱考試和功課，但原來期末報告也可以很好玩。京都市立藝術大學教授近日在Twitter公布學生交給他的各種期末作業，最初只要求大家以信紙形式提交，但藝術大學學生就是「不走尋常路」，在盤子寫信、製作和菓子當信、更在信中書寫古埃及象形文字？



京都藝大學生交出意想不到功課（圖片來源：Twitter/takigare3）

原來這是京都市立藝術大學一門日本繪畫史課程「讀畫家的信及日記」之期末作業，旨在讓學生了解過去畫家創作時心路歷程。教授田島達也表示希望學生不僅懂看畫，還能了解其中背景：「如果是單看過往畫家作品，容易產生一種具距離感『偉岸』形象。但如果讀信便會看到他們因經濟困難而高價出售作品之面貌，或是來不及在交貨期交畫等人情味一面。」課程希望學生通過讀信找到一種共鳴，鼓勵他們繼續創作。

實際上，課程期末作業只要求學生以信紙形式交出報告，以普通信紙書寫即可。但畢竟是藝術大學學生，他受到的「信」封封都是「不一樣的煙火」，似乎點燃了學生奇怪勝負欲：

他首先收到陶瓷系學生宇野湧交出作品，雖說要的是信，但這怎麼看都是一個盤子。學生以螺旋形狀在盤上寫上文字再燒製，在公開後立刻在Twitter引起熱議獲超過3000轉發。

有學生選擇復刻古埃及信件，不僅找來古埃及紙莎草，更使用古埃及象形文字書寫，不知教授又是否能讀懂這封信。

而木工系學生同樣不吝嗇展示技藝機會，選擇刮出檜木薄削片做成信紙，散發獨特香氣，教授表示每次打開作品都小心翼翼。

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其他作品同樣精彩，有學生以課程結束後不捨感覺製作出和菓子，上面寫上文字作功課交出；有模仿戰前電報格式製作之作品，郵票特地印製，郵戳上更印有現代文字；有學生以漫畫形式記錄因暴風雪無法回家而在大學熬夜之體驗，比起信件更像讀物；也有學生交出雕飾過的蛋殼，信被捲成小塊放在一角，精緻程度令人驚嘆。田島達也教授表示感覺比起期末報告，這些更像一系列作品，所以決定放上Twitter公諸於世。

現時只公開了一精彩作品，他希望能夠往後能讓這些「信」作為藏品留在大學，並舉行為其展覽。如果讓你寫一封信，你又會怎麼寫呢？