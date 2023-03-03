《鈴芽之旅》新海誠災難三部曲　畫面壯麗真摯動人 ｜何故專欄

《鈴芽之旅》，畫面壯麗，緊張刺激，真摯動人，寓意深長，新海誠將日本動畫推上另一高峰的傑作！



《鈴芽之旅》劇照

《鈴芽之旅》是新海誠編劇兼導演的動畫電影，這是新海誠第8部動畫電影，也是他繼《你的名字。》和《天氣之子》後，第3部牽涉災難題材的電影，故此被稱為「新海誠災難三部曲」。本片標語「門的另一方，有着所有時間——」（扉の向こうには、すべての時間があった——），延續了新海誠一直最關注的命題「時間」，並且加入了新元素「回憶」。

《鈴芽之旅》劇照

《鈴芽之旅》的日文片名「すずめの戸締まり」，直接翻譯是「鈴芽的門鎖」，但個人較喜歡「鈴芽之旅」這個官方譯名，因為這個故事講述17歲少女岩戶鈴芽（すずめ）跟以關閉「災難之門」為己任的「關門師」宗像草太相遇後，一起展開了波瀾莊闊的奇幻旅程，這既是冒險之旅，也是愛情之旅。

《鈴芽之旅》劇照

《鈴芽之旅》由九洲宮崎縣開始，途經四國愛媛縣、兵庫縣神戶和東京，以宮城縣作為終點，但其實這也是起點。在路上，鈴芽和宗太遇見不同的人和事，這既是他們的成長之旅，也是尋根之旅，重點是毋忘初衷，不可忘記自己的使命，必須謹記已犧牲的先賢先哲，需知道我們今天的幸福生活，都是前人努力的成果，雖然隨時會在一夜之間消失⋯⋯

《鈴芽之旅》劇照

《鈴芽之旅》是一個很有深度的故事，對災難的反省也更深刻！在壯觀且華麗的視覺效果下，新海誠以「蚯蚓」將災難具象化，加深了大家對災害的恐懼，亦加強了男女主角面對災難時的愛與勇氣。《鈴芽之旅》沒有為人詬病的MV手法，卻保留了將現實中的日本景點搬上大銀幕，當看到熟悉的東京御茶之水，思鄉病立即發作！下次再到日本漫遊時，又多了不同的朝聖之旅！

《鈴芽之旅》劇照

《鈴芽之旅》是新海誠更上一層樓的佳作，保留了《你的名字。》的「繩結」元素，卻將《你的名字。》的「門」概念昇華，重點是改善了《天氣之子》太貪心令故事失去焦點的問題，講故事的方式也比《你的名字。》進步了，雖然沒有賣弄男女主角交換身體的綽頭，卻保留了「轉變」（transform）的設定，無論是草太變成了鈴芽母親遺物的三腳小黃椅，或是「要石」變成可愛白貓大臣。《鈴芽之旅》的完整世界觀，有別於一般的日本動畫，「常世」、「後門」、「要石」、「閉門師」等嶄新名詞，建構出屬於新海誠的全新遊戲規則，說不定將會出現「新海誠Universe」。

《鈴芽之旅》劇照

《鈴芽之旅》的聲優陣容強大，除了分別聲演男女主角的松村北斗和原菜乃華，日本影后深津繪里聲演鈴芽的阿姨岩戸環，染谷將太聲演單戀岩戸環的漁協同事岡部稔，伊藤沙莉聲演鈴芽在神戶遇見的單親母親小酒館老闆二之宮瑠美，花澤香菜聲演鈴芽母親兼環的姊姊岩戶椿芽，神木隆之介聲演草太的大學同學芹澤朋也，著名歌舞伎演員松本白鸚聲演草太的祖父宗像羊朗（松本白鸚之前的藝名是「松本幸四郎」，即松隆子的父親），花瀨琴音聲演鈴芽在愛媛遇到的民宿少女海部千果，關鍵角色白貓大臣則由8歲的童星山根あん聲演。

《鈴芽之旅》劇照

《鈴芽之旅》入圍第73屆柏林影展主競賽單元，這是繼宮崎駿的《千與千尋》後，睽違21年再度有日本動畫電影入圍柏林影展主競賽單元角逐最高榮譽金熊獎。2023年2月23日的國際首映夜，新海誠連同原菜乃華和三腳小黃椅行紅地毯，成為一時佳話。《鈴芽之旅》於2022年11月11日在日本正成公映，票房至今已突破100億日元，但重點是本片比《你的名字。》更具備商業價值，配合日本各地風土人情的劇情，以及不同屬性和類型的角色，適合和不同地區合作開發周邊產品！單單是可愛的白貓大臣，已經充滿了無限商機。

《鈴芽之旅》劇照

《鈴芽之旅》的音樂和主題曲是另一賣點，繼續由《你的名字》和《天氣之子》擔綱音樂創作的RADWIMPS，偕同曾參與《最後一戰5：守護者》等遊戲、電影和動漫音樂創作的作曲家陣內一真負責配樂，由RADWIMPS的野田洋次郎包辦曲詞的主題曲〈鈴芽 feat.十明〉和〈カナタハルカ〉，都是呼應劇情且令人感動。《鈴芽之旅》極具視聽之娛，建議必須入場觀看IMAX版！