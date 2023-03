《以神之名》紀錄片｜如何解釋信徒盲信行為？避免成為下個受害者

日前,Netflix上架的全新紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)引起全民熱話。片中,藝人方力申女友葉萱(Maple Yip)更以受害人身份,親自指證韓國攝理教教主鄭明析多年來借宗教之名性侵無數女性,惡行令大眾譁然。



此外,紀錄片還揭示了不少教會成員在完全知情的情況下,仍然協助教主鄭明析性侵女信徒,並以要挾、誘騙的方式隱瞞事件,以保障教會名聲。事實上,有不少信徒早已察覺問題,但卻沒有人指控教主的不是,導致不斷有女信徒接二連三地受害。到底是什麼原因驅使信徒盲目相信和擁護教會?我們又可以如何解釋這種不理性的行為?



《以神之名:信仰的背叛》宣告海報。

(以下分析內容涉及部分紀錄片內容,敬請留意。)

《以神之名:信仰的背叛》這部紀錄片聚焦於四名自稱先知的韓國領袖人物,探索這些宗教團體裡面令人膽寒的真實故事,反醒盲目信仰的黑暗面。首個系列,描述韓國一間教會——攝理教,又名耶穌晨星教會(Jesus Morning Star,JMS)以開放和迎合年青人的方式,在上世紀八、九十逐步興起。高峰時期,攝理教一共擁有二百五十間教會,大部份韓國大學的年輕男女當時都是攝理教的信徒。其後,攝理教教主鄭明析利用自己的身份多次誘騙教會的女信徒與他進行親密接觸,更在非自願的情況下性侵多位妙齡少女,過著多年荒淫無道的奢華生活。

《以神之名:信仰的背叛》宣傳片截圖。

邪教公式:個人祟拜

鄭明析禽獸般的行徑令人髮指,然而他的暴行卻到2008年才因被揭發而入獄。鄭明析入獄期間,不少攝理教的成員不但沒有因此認清教主的真面目,反而繼續忠心追隨鄭明析,替他打點教會事務。2018年,鄭明析刑滿出獄後,他再次在信徒的協助下性侵多名女信徒。鄭明析能夠再三操控教會成員協助犯案,在於他利用了一些邪教常用的「洗腦」方式。

邪教,一般可以理解成非導人向善的宗教團體,並且邪教首腦會以宗教之名蒙騙、誘導他人來獲取個人利益。而要招募一班誓死跟從自己的信徒,最常見的方式就是個人祟拜。個人祟拜是以大規模宣傳將某人從社群中塑造成崇拜對象的手段,通過媒體把領導渲染包裝成英雄,甚至神的存生,從而培養出一群狂熱崇拜和迷信自己的追隨者。在《以神之名》中我們可以了解到鄭明析自創攝理教的時候,就經常揚言自己讀過聖經2,000次,並表明對基督教的聖經有著另類詮釋和見解,以建立起權威。除此之外,他又以「彌賽亞」(Messiah,意即救世主)自居,用預言和「神蹟」醫治建立自己「神」的形象。久而久之,鄭明析就鞏固了一群對他充滿信賴、敬畏,甚至願為之獻身的信眾,令他可以為所欲為地達到自己的目的。

邪教公式:威迫利誘

個人祟拜底下,被祟拜的對象並不會做錯,更不可能有缺點。因此,負面批評在社群內是不被容忍,甚至無法存在。任何不相同的聲音會被視為錯誤、反動思想,在社群內被整肅。攝理教裡,其實不乏一些對鄭明析行為感到疑惑的聲音,有一些被性侵的受害人就曾嘗試揭發事件,或是希望離開教會,但最終都被其他信徒阻止。由於社群生活緊密,教會對於個人生活瞭若指掌,故一些想背叛教會的人會被威脅對他們的家人不利,令他們一直無法脫離教會的控制。

高壓手段滅聲之外,懷柔政策亦是邪教操縱人心的慣常手法。他們會以不同的利益籠絡有能者和異見人士,讓他們能夠成為既得利益者,減低他們背叛的機會。在紀錄片中,受訪者就表示一些曾經受鄭明析性侵的女信徒,會因此而在教會內升職和增加權力,從而降低受害者被害的感受。雖然篇幅沒有講及,但相信有很多知情人士也是同樣因為獲取了不同程度的利益才會默許鄭明析的不法行為。

認知偏差

另一方面,我們個人的認知偏差(Cognitive bias)也是誤信邪教的可能因素。人理解世界、吸收資訊時存有很多的偏見和誤差,很多時就算接收同一套資料也可能會因主觀扭曲的判斷造成不準確和不理性的結論。例如「逆火效應」(Backfire effect)和「確認偏誤」(Confirmation bias)就是我們常犯的認知偏見。

當我們遇上與自身價值觀相違背的觀點或證據時,除非它們足以完全摧毀原有信念,否則我們很容易就會忽略或反駁它們,反而更加強化原有信念。同時,一般情況下,我們搜尋、回憶、詮釋資訊的方向多半是能確認自己想法的那一邊,導致我們思考很多時也會有盲點。於是,這些思考上的偏見會令身處社群的信徒難以發現教會的問題,並且對教會更加有一種共患難的歸屬感。鄭明析在2008年被捕時,就有不少信徒把教主受難一事視為撒旦的迫害,而教主因為深愛世人為我們受苦。他們無視了一切指控鄭明析性侵女信徒的證據,反而更加加深了他們對教主的信任。

盲目誤信比你想像中輕易

紀錄片最發人深省的部份在於它警示了我們每一位觀眾都可能是故事人的當事人。那些我們現在從旁觀者角度看似非常荒謬、無稽的行為與想法,其實也同樣很容易在我們身上發生。當局者總是很難看清全局,而我們任何時代都需要慎思明辨,經常提醒自己,盡可能地避免陷入別人洗腦和認知偏差的騙局。