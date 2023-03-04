重啟人生｜編劇笨蛋節奏如何在「重啟」題材中步步升級？｜湯禎兆

回到「重啟人生」此母題上再探討，其實笨蛋節奏對此的鍾情，可謂一直不變。在《出色的選ＴＡＸＩ》中，「重啟」的主題雖然明顯不過，但處理卻停留在遊戲機式的方法，即在抉擇關口每次彈出的選項鍵，讓玩家作出不同選擇。但那不過是針對某一行為上的決定而發，簡言之是「重啟某一行動」，至於要提升至人生的層次，似乎仍有一段距離。

文：湯禎兆｜原題：《重啟人生》2



事實上，在其後的《陰差陽錯的女演員》（１４及１６），笨蛋節奏又再回到熟悉的母題探索。以第一輯為例，把真木陽子、水川麻美及竹內結子（每次重溫她的影像都不免仍教人無限感傷）本身的女優人生顛覆一次，集中寫她們下半場的變動，結果真木成了漫畫家、竹內變成編輯，只有水川仍然繼續女優之路。無論變動如何，笨蛋節奏突出的是一切均有可以變得更好的機會。

《重啟人生》劇照

這也是由《出色的選ＴＡＸＩ》而來，此母題的核心主軸——如何可以變得更好！而《重啟人生》就更加清晰明顯，用佛家的說法，安藤櫻飾演的麻美正好竭盡所能為了避免墮入畜生道，而努力積福以重啟回到人道之路。而當中的嘗試又正如《出色的選ＴＡＸＩ》，乃可以重複多次試行的，可說是笨蛋節奏迄今為止最全面正視切入重啟主題的嚴正之作。

(圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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