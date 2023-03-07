炙手可熱藝術家Edgar Plans到港　筆下英雄可愛童趣卻意味深長

【藝術三月/ 展覽】超級英雄是令人憧憬的對象，但正所謂能力愈大，責任愈大，英雄的背後總有著沉重的負擔與責任。不過對於Edgar Plans這位來自西班牙的藝壇新星，他筆下的「Animal Heroes」所帶有的童趣稚氣化解了英雄背後的嚴肅性，眼前的種種社會議題也能夠正向面對。



Edgar Plans（圖片來源：instagram/edgarplans）

正如有光就有影，傳統的超級英雄也總有黑暗一面，不過Edgar Plans卻不希望他創作的角色為觀眾帶來太大的負擔，藉著可愛的外表，近年迅速於全球各地爆紅。作為英雄也肩負著應有的責任，他曾說過：「我的動物英雄希望可以用來批評人類對地球的破壞，抵抗性別暴力、種族主義和妒恨等負面情緒。」創作藝術是一個和平的宣洩方式，可以將種種情緒用畫筆發洩在畫布之上，所描劃出來的英雄角色，則可以代表群眾去發聲。所以即使畫風可愛平易近人，但面向的受眾絕不只是小朋友，畢竟有時大人於社會中遭受的不公比起小朋友來得多。

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Edgar出生於1944年的西班牙馬德里，據說自小已喜歡在街頭上塗鴉，而他的父親則是一位科幻作家，或多或少影響了Edgar的創作心路歷程。細看他的畫作，當中蘊含了不少發人深省的細節，簡單的頭套及服飾反映出小朋友的隨心隨性，不同的背景有著各異的故事，恍如城市的縮影，街頭巷尾發生著各種事情，城市也化身為角色的遊樂場，時而巧妙地加入一些社會及環境議題元素，告誡著人們不要對身邊發生的事情視而不見。

去年3月於Phillips上拍的NFT作品：「Edgar Plans #4751 (Bath Time)」，成交價819,000港元（圖片來源：Phillips）

Edgar的作品備受各界的關注，現時被多家著名藝廊及藝術館收藏如里斯本的Ainori Gallery、巴塞隆納的Galería Miquel Alzueta、古巴國家美術館、阿斯圖里亞斯藝術博物館等。雖然其作品於拍賣場上屢創佳績，但同時也樂於在網上平台與觀眾交流，寫下Artist's statement及簡介讓人更易於明白他的創作內容，例如關於新聞工作者的創作、寄語大家永遠不要停止夢想等。

圖片來源：K11 Art Mall

藝術與潮流的結合是大勢所趨，Edgar的作品也不例外，去年推出過NFT拍賣作品，以他的創作風格亦極具潛力推出更多的藝術玩具及周邊產品。而即將於今個3月舉行「Edgar Plans『Game On』全球巡展香港站」，屆時藝術家本人會親臨現場，在場除了可以見到其作品之外，亦會推出超過25款限量周邊以及全球限量NBA官方用球「Edgar x Wilson」籃球及「Edgar x NBA」限量徽章套裝等可供入手收藏，但說到最大的焦點所在當然是3米高的「Lil’ Heroes」雕塑，而場地亦會化身為專屬的塗鴉藝術籃球場。「Game On」是一個啟發自籃球文化的全球巡展，所以是次「Lil’ Heroes」化身的傳奇籃球員就是向人氣極高的米高佐敦、高比拜仁及勒邦占士的致敬之作。

Edgar Plans「Game On」全球巡展香港站

日期：2023年3月15日至5月7日

地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall

*3月23日 Edgar Plans 見面會，時間為下午4時至6時

